ВСУ за сутки уничтожили 20 артсистем РФ и около 500 оккупантов, — Генштаб

Украинские военные обстреливают позиции россиян. Фото: Генштаб ВСУ

Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет около 500 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в частности танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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Ликвидированные россияне

За 12 июня украинские защитники уничтожили на фронтах войны около 470 российских оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли четыре танка, шесть бронемашин, 20 артиллерийских систем и вертолет.

Общие потери вражеской армии за время войны

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

личного состава — около 216 650 (+470) человек ликвидировано;

танков — 3 935 (+4) ед.;

боевых бронированных машин — 7 642 (+6) ед.;

артиллерийских систем — 3 766 (+20) ед.;

РСЗО — 601 (+0) ед.;

средств ПВО — 363 (+1) ед.;

самолетов — 314 (+0) ед.;

вертолетов — 300 (+1) ед.;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 3 309 (+2) ед.;

крылатых ракет — 1 183 (+0) ед.;

кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 6 473 (+2) ед.;

специальной техники — 511 (+1) ед.

Потери российской армии на 13 июня 2023 года

Инфографика: Генштаб ВСУ

Напомним, что ночью против 13 июня российские оккупанты обстреляли пятиэтажку в Кривом Роге.