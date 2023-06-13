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ВСУ за сутки уничтожили 20 артсистем РФ и около 500 оккупантов, — Генштаб

13 июня 2023 08:32
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
ВСУ за сутки уничтожили 20 артсистем РФ и около 500 оккупантов, — Генштаб
Украинские военные обстреливают позиции россиян. Фото: Генштаб ВСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет около 500 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в частности танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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Ликвидированные россияне

За 12 июня украинские защитники уничтожили на фронтах войны около 470 российских оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли четыре танка, шесть бронемашин, 20 артиллерийских систем и вертолет.

Общие потери вражеской армии за время войны

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

  • личного состава — около 216 650 (+470) человек ликвидировано;
  • танков — 3 935 (+4) ед.;
  • боевых бронированных машин — 7 642 (+6) ед.;
  • артиллерийских систем — 3 766 (+20) ед.;
  • РСЗО — 601 (+0) ед.;
  • средств ПВО — 363 (+1) ед.;
  • самолетов — 314 (+0) ед.;
  • вертолетов — 300 (+1) ед.;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 3 309 (+2) ед.;
  • крылатых ракет — 1 183 (+0) ед.;
  • кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6 473 (+2) ед.;
  • специальной техники — 511 (+1) ед.
Потери российской армии на 13 июня 2023 года
Потери российской армии на 13 июня 2023 года
Инфографика: Генштаб ВСУ

Напомним, что ночью против 13 июня российские оккупанты обстреляли пятиэтажку в Кривом Роге.

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