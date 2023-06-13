ВСУ за сутки уничтожили 20 артсистем РФ и около 500 оккупантов, — Генштаб
Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет около 500 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в частности танки, бронемашины и артиллерийские системы.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Ликвидированные россияне
За 12 июня украинские защитники уничтожили на фронтах войны около 470 российских оккупантов.
Кроме того, россияне потеряли четыре танка, шесть бронемашин, 20 артиллерийских систем и вертолет.
Общие потери вражеской армии за время войны
Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:
- личного состава — около 216 650 (+470) человек ликвидировано;
- танков — 3 935 (+4) ед.;
- боевых бронированных машин — 7 642 (+6) ед.;
- артиллерийских систем — 3 766 (+20) ед.;
- РСЗО — 601 (+0) ед.;
- средств ПВО — 363 (+1) ед.;
- самолетов — 314 (+0) ед.;
- вертолетов — 300 (+1) ед.;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 3 309 (+2) ед.;
- крылатых ракет — 1 183 (+0) ед.;
- кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн — 6 473 (+2) ед.;
- специальной техники — 511 (+1) ед.
Напомним, что ночью против 13 июня российские оккупанты обстреляли пятиэтажку в Кривом Роге.