ЗСУ за добу знищили 20 артсистем РФ і майже 500 окупантів, — Генштаб
Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить близько 500 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема, танки, бронемашини і артилерійські системи.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Ліквідовані росіяни
За 12 червня українські захисники знищили на фронтах війни близько 470 російських окупантів.
Крім того, росіяни втратили чотири танки, шість бронемашин, 20 артилерійських систем і гелікоптер.
Загальні втрати ворожої армії за час війни
Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:
- особового складу — близько 216 650 (+470) осіб ліквідовано;
- танків — 3 935 (+4) од.;
- бойових броньованих машин — 7 642 (+6) од.;
- артилерійських систем — 3 766 (+20) од.;
- РСЗВ — 601 (+0) од.;
- засобів ППО — 363 (+1) од.;
- літаків — 314 (+0) од.;
- гелікоптерів — 300 (+1) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3 309 (+2) од.;
- крилатих ракет — 1183 (+0) од.;
- кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6 473 (+2) од.;
- спеціальної техніки — 511 (+1) од.
Нагадаємо, що уночі проти 13 червня російські окупанти обстріляли п’ятиповерхівку у Кривому Розі.