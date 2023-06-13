ЗСУ за добу знищили 20 артсистем РФ і майже 500 окупантів, — Генштаб

Українські військові обстрілюють позиції росіян. Фото: Генштаб ЗСУ

Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить близько 500 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема, танки, бронемашини і артилерійські системи.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

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Ліквідовані росіяни

За 12 червня українські захисники знищили на фронтах війни близько 470 російських окупантів.

Крім того, росіяни втратили чотири танки, шість бронемашин, 20 артилерійських систем і гелікоптер.

Загальні втрати ворожої армії за час війни

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

особового складу — близько 216 650 (+470) осіб ліквідовано;

танків — 3 935 (+4) од.;

бойових броньованих машин — 7 642 (+6) од.;

артилерійських систем — 3 766 (+20) од.;

РСЗВ — 601 (+0) од.;

засобів ППО — 363 (+1) од.;

літаків — 314 (+0) од.;

гелікоптерів — 300 (+1) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3 309 (+2) од.;

крилатих ракет — 1183 (+0) од.;

кораблів/катерів — 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 6 473 (+2) од.;

спеціальної техніки — 511 (+1) од.

Втрати російської армії на 13 червня 2023 року

Інфографіка: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що уночі проти 13 червня російські окупанти обстріляли п’ятиповерхівку у Кривому Розі.