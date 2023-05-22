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ВСУ за сутки уничтожили 700 оккупантов и 20 артсистем РФ, — Генштаб

22 мая 2023 07:59
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
ВСУ за сутки уничтожили 700 оккупантов и 20 артсистем РФ, — Генштаб
Украинские военные ведут огонь из РСЗО "Град". Фото: Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 700 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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Ликвидированные оккупанты

За 21 мая украинские защитники уничтожили на фронтах войны около 720 российских оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли два танка, девять бронемашин, 20 артиллерийских систем и восемь беспилотников.

Общие потери российской армии за время войны

Общие боевые потери оккупационных войск следующие:

  • личного состава — около 203 880 (+720) человек ликвидировано;
  • танков — 3 785 (+2) ед.;
  • боевых бронированных машин — 7 407 (+9) ед.;
  • артиллерийских систем — 3 278 (+20) ед.;
  • РСЗО — 565 (+1) ед.;
  • средств ПВО — 327 (+0) ед.;
  • самолетов — 309 (+1) ед.;
  • вертолетов — 294 (+0) ед.;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 2 830 (+8) ед.;
  • крылатых ракет — 1011 (+0) ед.;
  • кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6 129 (+14) ед.;
  • специальной техники — 427 (+2) ед.
Потери российской армии на 22 мая 2023 года
Потери российской армии на 22 мая 2023 года
Инфографика: Генштаб ВСУ

Напомним, что в течение 21 мая ВСУ более 20 раз ударили по оккупантам.

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