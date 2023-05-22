ВСУ за сутки уничтожили 700 оккупантов и 20 артсистем РФ, — Генштаб
Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 700 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Ликвидированные оккупанты
За 21 мая украинские защитники уничтожили на фронтах войны около 720 российских оккупантов.
Кроме того, россияне потеряли два танка, девять бронемашин, 20 артиллерийских систем и восемь беспилотников.
Общие потери российской армии за время войны
Общие боевые потери оккупационных войск следующие:
- личного состава — около 203 880 (+720) человек ликвидировано;
- танков — 3 785 (+2) ед.;
- боевых бронированных машин — 7 407 (+9) ед.;
- артиллерийских систем — 3 278 (+20) ед.;
- РСЗО — 565 (+1) ед.;
- средств ПВО — 327 (+0) ед.;
- самолетов — 309 (+1) ед.;
- вертолетов — 294 (+0) ед.;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 2 830 (+8) ед.;
- крылатых ракет — 1011 (+0) ед.;
- кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн — 6 129 (+14) ед.;
- специальной техники — 427 (+2) ед.
Напомним, что в течение 21 мая ВСУ более 20 раз ударили по оккупантам.