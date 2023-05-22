ВСУ за сутки уничтожили 700 оккупантов и 20 артсистем РФ, — Генштаб

Украинские военные ведут огонь из РСЗО "Град". Фото: Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS

Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 700 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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За 21 мая украинские защитники уничтожили на фронтах войны около 720 российских оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли два танка, девять бронемашин, 20 артиллерийских систем и восемь беспилотников.

Общие потери российской армии за время войны

Общие боевые потери оккупационных войск следующие:

личного состава — около 203 880 (+720) человек ликвидировано;

танков — 3 785 (+2) ед.;

боевых бронированных машин — 7 407 (+9) ед.;

артиллерийских систем — 3 278 (+20) ед.;

РСЗО — 565 (+1) ед.;

средств ПВО — 327 (+0) ед.;

самолетов — 309 (+1) ед.;

вертолетов — 294 (+0) ед.;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 2 830 (+8) ед.;

крылатых ракет — 1011 (+0) ед.;

кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 6 129 (+14) ед.;

специальной техники — 427 (+2) ед.

Потери российской армии на 22 мая 2023 года

Инфографика: Генштаб ВСУ

Напомним, что в течение 21 мая ВСУ более 20 раз ударили по оккупантам.