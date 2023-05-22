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ЗСУ за добу знищили 700 окупантів і 20 артсистем РФ, — Генштаб

22 травня 2023 07:59
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
ЗСУ за добу знищили 700 окупантів і 20 артсистем РФ, — Генштаб
Українські військові ведуть вогонь із РСЗВ "Град". Фото: Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить понад 700 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини і артилерійські системи.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

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Ліквідовані окупанти

За 21 травня українські захисники знищили на фронтах війни близько 720 російських окупантів. 

Крім того, росіяни втратили два танки, дев’ять бронемашин, 20 артилерійських систем і вісім безпілотників.

Загальні втрати російської армії за час війни

Загальні бойові втрати окупаційних військ наступні:

  • особового складу — близько 203 880 (+720) осіб ліквідовано;
  • танків — 3 785 (+2) од.;
  • бойових броньованих машин — 7 407 (+9) од.;
  • артилерійських систем — 3 278 (+20) од.;
  • РСЗВ — 565 (+1) од.;
  • засобів ППО — 327 (+0) од.;
  • літаків — 309 (+1) од.;
  • гелікоптерів — 294 (+0) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 830 (+8) од.;
  • крилатих ракет — 1011 (+0) од.;
  • кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 6 129 (+14) од.;
  • спеціальної техніки — 427 (+2) од.
Втрати російської армії на 22 травня 2023 року
Втрати російської армії на 22 травня 2023 року
Інфографіка: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що протягом 21 травня ЗСУ понад 20 разів вдарили по окупантах.

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