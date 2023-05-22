ЗСУ за добу знищили 700 окупантів і 20 артсистем РФ, — Генштаб
Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить понад 700 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини і артилерійські системи.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Ліквідовані окупанти
За 21 травня українські захисники знищили на фронтах війни близько 720 російських окупантів.
Крім того, росіяни втратили два танки, дев’ять бронемашин, 20 артилерійських систем і вісім безпілотників.
Загальні втрати російської армії за час війни
Загальні бойові втрати окупаційних військ наступні:
- особового складу — близько 203 880 (+720) осіб ліквідовано;
- танків — 3 785 (+2) од.;
- бойових броньованих машин — 7 407 (+9) од.;
- артилерійських систем — 3 278 (+20) од.;
- РСЗВ — 565 (+1) од.;
- засобів ППО — 327 (+0) од.;
- літаків — 309 (+1) од.;
- гелікоптерів — 294 (+0) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 830 (+8) од.;
- крилатих ракет — 1011 (+0) од.;
- кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6 129 (+14) од.;
- спеціальної техніки — 427 (+2) од.
Нагадаємо, що протягом 21 травня ЗСУ понад 20 разів вдарили по окупантах.