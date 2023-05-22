ЗСУ за добу знищили 700 окупантів і 20 артсистем РФ, — Генштаб

Українські військові ведуть вогонь із РСЗВ "Град". Фото: Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS

Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить понад 700 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини і артилерійські системи.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

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Ліквідовані окупанти

За 21 травня українські захисники знищили на фронтах війни близько 720 російських окупантів.

Крім того, росіяни втратили два танки, дев’ять бронемашин, 20 артилерійських систем і вісім безпілотників.

Загальні втрати російської армії за час війни

Загальні бойові втрати окупаційних військ наступні:

особового складу — близько 203 880 (+720) осіб ліквідовано;

танків — 3 785 (+2) од.;

бойових броньованих машин — 7 407 (+9) од.;

артилерійських систем — 3 278 (+20) од.;

РСЗВ — 565 (+1) од.;

засобів ППО — 327 (+0) од.;

літаків — 309 (+1) од.;

гелікоптерів — 294 (+0) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 830 (+8) од.;

крилатих ракет — 1011 (+0) од.;

кораблів/катерів — 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 6 129 (+14) од.;

спеціальної техніки — 427 (+2) од.

Втрати російської армії на 22 травня 2023 року

Інфографіка: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що протягом 21 травня ЗСУ понад 20 разів вдарили по окупантах.