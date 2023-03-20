ВСУ за сутки уничтожили четыре российских зенитных комплекса, — Генштаб
В течение 19 марта Силы обороны Украины нанесли многочисленные удары по позициям российских оккупантов. Были поражены беспилотник, три средства РЭБ и четыре зенитно-ракетных комплекса.
Об этом сообщил в традиционной утренней сводке Генеральный штаб ВСУ.
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Успехи украинской авиации
За прошедшие сутки украинские Воздушные силы нанесли семь ударов по местам сосредоточения личного состава и военной техники российских подразделений.
Кроме того, авиация Сил обороны сбила российский беспилотник типа "Зала", а также поразила три зенитно-ракетных комплекса "Бук-М1-2".
Артиллерия и ракетные войска
Наземные подразделения Сил обороны обстреляли три района сосредоточения русских войск.
Были поражены три средства радиоэлектронной борьбы и зенитно-ракетный комплекс Тор.
Напомним, что на 19 марта Силы обороны ликвидировали уже около 165 тысяч российских военнослужащих.
Также были уничтожены более 3,5 тысяч танков, 6,8 тысяч бронемашин и 2,5 тысяч артиллерийских систем вражеской армии.
Фото: Генштаб ВСУ