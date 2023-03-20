ВСУ за сутки уничтожили четыре российских зенитных комплекса, — Генштаб

Вооруженные силы Украины обстреляли десять мест сосредоточения российских окупантов

В течение 19 марта Силы обороны Украины нанесли многочисленные удары по позициям российских оккупантов. Были поражены беспилотник, три средства РЭБ и четыре зенитно-ракетных комплекса.

Об этом сообщил в традиционной утренней сводке Генеральный штаб ВСУ.

Успехи украинской авиации

За прошедшие сутки украинские Воздушные силы нанесли семь ударов по местам сосредоточения личного состава и военной техники российских подразделений.

Кроме того, авиация Сил обороны сбила российский беспилотник типа "Зала", а также поразила три зенитно-ракетных комплекса "Бук-М1-2".

Артиллерия и ракетные войска

Наземные подразделения Сил обороны обстреляли три района сосредоточения русских войск.

Были поражены три средства радиоэлектронной борьбы и зенитно-ракетный комплекс Тор.

Напомним, что на 19 марта Силы обороны ликвидировали уже около 165 тысяч российских военнослужащих.

Также были уничтожены более 3,5 тысяч танков, 6,8 тысяч бронемашин и 2,5 тысяч артиллерийских систем вражеской армии.

Фото: Генштаб ВСУ