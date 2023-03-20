ЗСУ за добу знищили чотири російські зенітні комплекси, — Генштаб

Збройні сили України обстріляли десять місць зосередження російських окупантів

Протягом 19 березня Сили оборони України завдали численних ударів по позиціях російських окупантів. Були уражені безпілотник, три засоби РЕБ та чотири зенітно-ракетні комплекси.

Про це повідомив у традиційному ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

Успіхи української авіації

Протягом минулої добу українські Повітряні сили завдали сімох ударів по місцях зосередження особового складу та військової техніки російських підрозділів.

Крім того, авіація Сил оборони збила російський безпілотник типу “Зала”, а також уразила три зенітно-ракетні комплекси “Бук-М1-2”.

Артилерія і ракетні війська

Наземні підрозділи Сил оборони обстріляли три райони зосередження російських військ.

Були уражені три засоби радіоелектронної боротьби і зенітно-ракетний комплекс “Тор”.

Нагадаємо, що станом на 19 березня Сили оборони ліквідували уже близько 165 тисяч російськових військовослужбовців.

Також були знищені понад 3,5 тисячі танків, 6,8 тисяч бронемашин та 2,5 тисяч артилерійських систем ворожої армії.

Фото: Генштаб ЗСУ