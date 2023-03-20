ЗСУ за добу знищили чотири російські зенітні комплекси, — Генштаб
Протягом 19 березня Сили оборони України завдали численних ударів по позиціях російських окупантів. Були уражені безпілотник, три засоби РЕБ та чотири зенітно-ракетні комплекси.
Про це повідомив у традиційному ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.
-
ЗМІ дізналися, коли Сі Цзіньпін проведе переговори із Зеленським
-
КНДР провела навчання з ядерної контратаки: до чого готується країна
-
"Нова пошта" суттєво збільшить кількість офісів у Польщі до літа: у яких містах
-
ЗСУ продовжують знищувати окупантів сотнями: Генштаб оприлюднив свіжі втрати рф
-
У Колумбії розбився військовий гелікоптер: є загиблі
-
У Криму виник дефіцит крові, загарбники забирають усі запаси для окупантів
-
За рік війни загинуло майже 70 співробітників ДСНС, — керівник служби
-
Українцям розповіли, які тарифи не підвищать навесні та влітку: деталі
-
У Сербії розкритикували ордер на арешт диктатора путіна
-
Курс валют в Україні 20 березня: скільки коштують долар та євро
Успіхи української авіації
Протягом минулої добу українські Повітряні сили завдали сімох ударів по місцях зосередження особового складу та військової техніки російських підрозділів.
Крім того, авіація Сил оборони збила російський безпілотник типу “Зала”, а також уразила три зенітно-ракетні комплекси “Бук-М1-2”.
Артилерія і ракетні війська
Наземні підрозділи Сил оборони обстріляли три райони зосередження російських військ.
Були уражені три засоби радіоелектронної боротьби і зенітно-ракетний комплекс “Тор”.
Нагадаємо, що станом на 19 березня Сили оборони ліквідували уже близько 165 тисяч російськових військовослужбовців.
Також були знищені понад 3,5 тисячі танків, 6,8 тисяч бронемашин та 2,5 тисяч артилерійських систем ворожої армії.
Фото: Генштаб ЗСУ