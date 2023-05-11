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ВСУ за сутки уничтожили кучу российской техники и более 600 оккупантов, — Генштаб

11 мая 2023 08:39
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
ВСУ за сутки уничтожили кучу российской техники и более 600 оккупантов, — Генштаб
Российские войска в Украине, еще не уничтоженные ВСУ. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Число уничтоженных в течение 10 мая российских оккупантов составляет более 600 человек.

Кроме того, захватчики потеряли большое количество военной техники, в частности бронемашин и артиллерийских систем.

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Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Ликвидированные оккупанты и их техника

За 10 мая украинские защитники уничтожили на фронтах войны более 600 российских оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли четыре танка, 12 бронемашин, 14 артиллерийских систем и две ракетные системы залпового огня.

Общие потери оккупационного контингента за время войны

Общие боевые потери армии страны-агрессора:

  • личного состава — около 196 920 (+610) человек ликвидировано;
  • танков — 3 740 (+4) ед.;
  • боевых бронированных машин — 7 287 (+12) ед.;
  • артиллерийских систем — 3 053 (+14) ед.;
  • РСЗО — 557 (+2) ед.;
  • средств ПВО — 310 (+2) ед.;
  • самолетов — 308 (+0) ед.;
  • вертолетов — 294 (+0) ед.;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 2627 (+3) ед.;
  • крылатых ракет — 970 (+0) ед.;
  • кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5 984 (+10) ед.;
  • специальной техники — 391 (+2) ед.
Потери русской армии на 11 мая
Потери российской армии на 11 мая
Инфографика: Генштаб ВСУ

Напомним, что украинский танкист опроверг ложь Пригожина о "снарядном голоде" россиян.

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