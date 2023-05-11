ВСУ за сутки уничтожили кучу российской техники и более 600 оккупантов, — Генштаб
Число уничтоженных в течение 10 мая российских оккупантов составляет более 600 человек.
Кроме того, захватчики потеряли большое количество военной техники, в частности бронемашин и артиллерийских систем.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Ликвидированные оккупанты и их техника
За 10 мая украинские защитники уничтожили на фронтах войны более 600 российских оккупантов.
Кроме того, россияне потеряли четыре танка, 12 бронемашин, 14 артиллерийских систем и две ракетные системы залпового огня.
Общие потери оккупационного контингента за время войны
Общие боевые потери армии страны-агрессора:
- личного состава — около 196 920 (+610) человек ликвидировано;
- танков — 3 740 (+4) ед.;
- боевых бронированных машин — 7 287 (+12) ед.;
- артиллерийских систем — 3 053 (+14) ед.;
- РСЗО — 557 (+2) ед.;
- средств ПВО — 310 (+2) ед.;
- самолетов — 308 (+0) ед.;
- вертолетов — 294 (+0) ед.;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 2627 (+3) ед.;
- крылатых ракет — 970 (+0) ед.;
- кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн — 5 984 (+10) ед.;
- специальной техники — 391 (+2) ед.
Напомним, что украинский танкист опроверг ложь Пригожина о "снарядном голоде" россиян.