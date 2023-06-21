ВСУ за сутки уничтожили около 20 артподразделений РФ, — Генштаб

Украинские военные на фронте. Фото: Facebook Генштаба ВСУ

Украинские Вооруженные силы на 21 июня обстреляли за сутки 18 артиллерийских подразделений оккупационных войск. Кроме того, были нанесены удары как по позициям зенитно-ракетных комплексов, так и по вражеским станциям радиоэлектронной борьбы.

Об этом сообщает в традиционной утренней сводке Генеральный штаб ВС Украины.

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Успех украинской авиации

За предыдущие сутки украинские Воздушные силы нанесли более 15 успешных ударов по российской армии.

Так, было подтверждено поражение четырех разведывательных беспилотников.

Кроме того, украинская авиация обстреляла:

девять районов сосредоточения личного состава;

три позиции зенитно-ракетных комплексов

Утренняя постройка Генштаба, 21 июня 2023 года

Артиллерия и ракетные войска Украины против врага

Работа наземных подразделений Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки также отметилась успешными ударами по объектам оккупационных войск.

Так, артиллерия и ракетные войска обстреляли:

18 артиллерийских подразделений на огневых позициях;

один район сосредоточения живой силы и техники россиян;

три пункта управления оккупационными подразделениями;

три вражеских станции радиоэлектронной борьбы;

одно средство противовоздушной борьбы.

Украинские танковые войска

Фото: Facebook Генштаба ВСУ

Кроме того, Силы обороны Украины уничтожили еще шесть важных объектов российской армии.

Ситуация на фронтах

Россияне по-прежнему сосредоточили свои наступательные действия на четырех донбасских направлениях — Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском.

За прошедшие сутки произошло 40 боевых столкновений.

Украинские минометчики

Фото: Facebook Генштаба ВСУ

Напомним, что за событиями российско-украинской войны можно следить онлайн.