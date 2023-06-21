ВСУ за сутки уничтожили около 20 артподразделений РФ, — Генштаб
Украинские Вооруженные силы на 21 июня обстреляли за сутки 18 артиллерийских подразделений оккупационных войск. Кроме того, были нанесены удары как по позициям зенитно-ракетных комплексов, так и по вражеским станциям радиоэлектронной борьбы.
Об этом сообщает в традиционной утренней сводке Генеральный штаб ВС Украины.
Успех украинской авиации
За предыдущие сутки украинские Воздушные силы нанесли более 15 успешных ударов по российской армии.
Так, было подтверждено поражение четырех разведывательных беспилотников.
Кроме того, украинская авиация обстреляла:
- девять районов сосредоточения личного состава;
- три позиции зенитно-ракетных комплексов
Артиллерия и ракетные войска Украины против врага
Работа наземных подразделений Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки также отметилась успешными ударами по объектам оккупационных войск.
Так, артиллерия и ракетные войска обстреляли:
- 18 артиллерийских подразделений на огневых позициях;
- один район сосредоточения живой силы и техники россиян;
- три пункта управления оккупационными подразделениями;
- три вражеских станции радиоэлектронной борьбы;
- одно средство противовоздушной борьбы.
Кроме того, Силы обороны Украины уничтожили еще шесть важных объектов российской армии.
Ситуация на фронтах
Россияне по-прежнему сосредоточили свои наступательные действия на четырех донбасских направлениях — Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском.
За прошедшие сутки произошло 40 боевых столкновений.
Напомним, что за событиями российско-украинской войны можно следить онлайн.