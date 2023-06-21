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ВСУ за сутки уничтожили около 20 артподразделений РФ, — Генштаб

21 июня 2023 07:26
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
ВСУ за сутки уничтожили около 20 артподразделений РФ, — Генштаб
Украинские военные на фронте. Фото: Facebook Генштаба ВСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Украинские Вооруженные силы на 21 июня обстреляли за сутки 18 артиллерийских подразделений оккупационных войск. Кроме того, были нанесены удары как по позициям зенитно-ракетных комплексов, так и по вражеским станциям радиоэлектронной борьбы.

Об этом сообщает в традиционной утренней сводке Генеральный штаб ВС Украины.

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Успех украинской авиации

За предыдущие сутки украинские Воздушные силы нанесли более 15 успешных ударов по российской армии.

Так, было подтверждено поражение четырех разведывательных беспилотников.

Кроме того, украинская авиация обстреляла:

  • девять районов сосредоточения личного состава;
  • три позиции зенитно-ракетных комплексов

Утренняя постройка Генштаба, 21 июня 2023 года
Утренняя постройка Генштаба, 21 июня 2023 года

Артиллерия и ракетные войска Украины против врага

Работа наземных подразделений Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки также отметилась успешными ударами по объектам оккупационных войск.

Так, артиллерия и ракетные войска обстреляли:

  • 18 артиллерийских подразделений на огневых позициях;
  • один район сосредоточения живой силы и техники россиян;
  • три пункта управления оккупационными подразделениями;
  • три вражеских станции радиоэлектронной борьбы;
  • одно средство противовоздушной борьбы.
Украинские танковые войска
Украинские танковые войска
Фото: Facebook Генштаба ВСУ

Кроме того, Силы обороны Украины уничтожили еще шесть важных объектов российской армии.

Ситуация на фронтах

Россияне по-прежнему сосредоточили свои наступательные действия на четырех донбасских направлениях — Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском.

За прошедшие сутки произошло 40 боевых столкновений.

Украинские минометчики
Украинские минометчики
Фото: Facebook Генштаба ВСУ

Напомним, что за событиями российско-украинской войны можно следить онлайн.

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