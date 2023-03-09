ВСУ за сутки уничтожили почти 600 окупантов: Генштаб обнародовал свежие потери рф

Силы обороны Украины за минувшие сутки уничтожили множество российских захватчиков и единиц военной техники россиян

Число уничтоженных в течение 8 марта российских оккупантов составляет около 600 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Ликвидированные войска рф

За 8 марта украинские защитники уничтожили на фронтах войны около 600 российских оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли пять танков, 13 бронемашин и две артиллерийские системы.

Общие потери российской армии за время войны

Общие боевые потери армии страны-агрессора:

личного состава – около 156 120 (+590) человек ликвидировано;

танков — 3 441 (+5) ед;

боевых бронированных машин — 6 736 (+13) ед;

артиллерийских систем — 2 465 (+2) ед;

РСЗО — 488 (+0) ед;

средств ПВО — 254 (+1) ед;

самолетов — 303 (+0) ед;

вертолетов — 289 (+0) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 2098 (+0);

крылатых ракет — 873 (+0);

кораблей/катеров — 18 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 5 331 (+1) ед;

специальной техники — 237 (+1).

Напомним, по сообщениям украинского Генштаба, оккупационные войска использовали практически все запасы артиллерийских боеприпасов, размещенных на складах в центральной части российской федерации.

Поэтому армии рф, которая воюет в Украине, начали поставлять снаряды из других частей россии.

Это усложнило логистику и увеличило время передачи боеприпасов со складов на фронт.

Кроме того, около половины боеприпасов в новых партиях повреждены ржавчиной.

Фото: Генштаб