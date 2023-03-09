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ВСУ за сутки уничтожили почти 600 окупантов: Генштаб обнародовал свежие потери рф

9 марта 2023 08:46
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Силы обороны Украины за минувшие сутки уничтожили множество российских захватчиков и единиц военной техники россиян
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

Число уничтоженных в течение 8 марта российских оккупантов составляет около 600 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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За 8 марта украинские защитники уничтожили на фронтах войны около 600 российских оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли пять танков, 13 бронемашин и две артиллерийские системы.

Общие потери российской армии за время войны

Общие боевые потери армии страны-агрессора:

  • личного состава – около 156 120 (+590) человек ликвидировано;
  • танков — 3 441 (+5) ед;
  • боевых бронированных машин — 6 736 (+13) ед;
  • артиллерийских систем — 2 465 (+2) ед;
  • РСЗО — 488 (+0) ед;
  • средств ПВО — 254 (+1) ед;
  • самолетов — 303 (+0) ед;
  • вертолетов — 289 (+0) ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 2098 (+0);
  • крылатых ракет — 873 (+0);
  • кораблей/катеров — 18 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5 331 (+1) ед;
  • специальной техники — 237 (+1).

Потери русской армии на 9 марта

Напомним, по сообщениям украинского Генштаба, оккупационные войска использовали практически все запасы артиллерийских боеприпасов, размещенных на складах в центральной части российской федерации.

Поэтому армии рф, которая воюет в Украине, начали поставлять снаряды из других частей россии.

Это усложнило логистику и увеличило время передачи боеприпасов со складов на фронт.

Кроме того, около половины боеприпасов в новых партиях повреждены ржавчиной.

Фото: Генштаб

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