ВСУ за сутки уничтожили почти 600 окупантов: Генштаб обнародовал свежие потери рф
Число уничтоженных в течение 8 марта российских оккупантов составляет около 600 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
-
Полиция показала фото последствий ракетного удара по Киеву
-
Медведев прокомментировал версии СМИ о взрывах на газопроводах рф
-
В Одесской области действуют графики стабилизационных отключений
-
россия атаковала Украину дорогими и дефицитными ракетами "Кинжал": все подробности
-
Грузинские власти отозвали скандальный законопроект об иноагентах
-
В жилом доме в российской Чите произошел взрыв: что известно
-
Уже пять человек погибли в результате ракетного удара на Львовщине: разбор завалов продолжается
-
Из-за атаки рф по Днепропетровщине есть погибшие и раненые среди гражданских, — Лукашук
-
Россияне ударили по Украине "Кинжалами" и "Калибрами": Залужный рассказал, сколько ракет сбила ПВО
-
Цены на некоторые энергоресурсы упали до годового минимума: данные Минэкономики
Ликвидированные войска рф
За 8 марта украинские защитники уничтожили на фронтах войны около 600 российских оккупантов.
Кроме того, россияне потеряли пять танков, 13 бронемашин и две артиллерийские системы.
Общие потери российской армии за время войны
Общие боевые потери армии страны-агрессора:
- личного состава – около 156 120 (+590) человек ликвидировано;
- танков — 3 441 (+5) ед;
- боевых бронированных машин — 6 736 (+13) ед;
- артиллерийских систем — 2 465 (+2) ед;
- РСЗО — 488 (+0) ед;
- средств ПВО — 254 (+1) ед;
- самолетов — 303 (+0) ед;
- вертолетов — 289 (+0) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 2098 (+0);
- крылатых ракет — 873 (+0);
- кораблей/катеров — 18 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн — 5 331 (+1) ед;
- специальной техники — 237 (+1).
Напомним, по сообщениям украинского Генштаба, оккупационные войска использовали практически все запасы артиллерийских боеприпасов, размещенных на складах в центральной части российской федерации.
Поэтому армии рф, которая воюет в Украине, начали поставлять снаряды из других частей россии.
Это усложнило логистику и увеличило время передачи боеприпасов со складов на фронт.
Кроме того, около половины боеприпасов в новых партиях повреждены ржавчиной.
Фото: Генштаб