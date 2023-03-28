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ЗСУ за добу знищили майже 600 окупантів і кількадесят одиниць військової техніки рф, — Генштаб

28 березня 2023 08:34
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Українські захисники за добу знищили велику кількість російських загарбників та одиниць військової техніки росіян
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить майже 600 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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Ліквідовані загарбники

За 27 березня українські захисники знищили на фронтах війни майже 600 російських окупантів.

Крім того, росіяни втратили сім танків, 13 бронемашин та 15 артилерійських систем.

Загальні втрати окупаційної армії за час війни

Загальні бойові втрати російської армії такі:

  • особового складу — близько 171 730 (+570) осіб ліквідовано;
  • танків — 3 602 (+7) од.;
  • бойових броньованих машин — 6 966 (+13) од.;
  • артилерійських систем — 2 653 (+15) од.;
  • РСЗВ — 525 (+2) од.;
  • засобів ППО — 277 (+0) од.;
  • літаків — 305 (+0) од.;
  • гелікоптерів — 291 (+0) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 235 (+19);
  • крилатих ракет — 911 (+0);
  • кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 5 502 (+9) од.;
  • спеціальної техніки — 287 (+2).

Втрати російської армії на 28 березня 2023 року

Нагадаємо, що протягом минулої доби українська армія завдала ударів по 10 районах зосередження окупаційних військ. Були також уражені зенітно-ракетний комплекс росіян та три пункти управління окупаційними військами рф.

Фото: ЗСУ

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