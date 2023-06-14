ВСУ за сутки уничтожили почти 700 оккупантов и кучу российской техники, — Генштаб
Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет около 680 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в частности танки, бронемашины и артиллерийские системы.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Ликвидированные оккупанты
За 13 июня украинские защитники уничтожили на фронтах войны около 680 российских оккупантов.
Кроме того, россияне потеряли восемь танков, 11 бронемашин, 17 артиллерийских систем и две ракетные системы залпового огня.
Общие потери российской армии за время войны
Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:
- личного состава — около 217 330 (+680) человек ликвидировано;
- танков — 3 943 (+8) ед.;
- боевых бронированных машин — 7 653 (+11) ед.;
- артиллерийских систем — 3 783 (+17) ед.;
- РСЗО — 603 (+2) ед.;
- средств ПВО — 364 (+1) ед.;
- самолетов — 314 (+0) ед.;
- вертолетов — 300 (+0) ед.;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 3 324 (+15) ед.;
- крылатых ракет — 1 196 (+13) ед.;
- кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн — 6 482 (+9) ед.;
- специальной техники — 516 (+5) ед.
Напомним, за событиями российско-украинской войны можно следить с помощью онлайн-карт.