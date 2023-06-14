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ВСУ за сутки уничтожили почти 700 оккупантов и кучу российской техники, — Генштаб

14 июня 2023 08:35
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
ВСУ за сутки уничтожили почти 700 оккупантов и кучу российской техники, — Генштаб
Украинский артиллерист на фронте. Фото: Facebook Генштаба
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет около 680 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в частности танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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Ликвидированные оккупанты

За 13 июня украинские защитники уничтожили на фронтах войны около 680 российских оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли восемь танков, 11 бронемашин, 17 артиллерийских систем и две ракетные системы залпового огня.

Общие потери российской армии за время войны

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

  • личного состава — около 217 330 (+680) человек ликвидировано;
  • танков — 3 943 (+8) ед.;
  • боевых бронированных машин — 7 653 (+11) ед.;
  • артиллерийских систем — 3 783 (+17) ед.;
  • РСЗО — 603 (+2) ед.;
  • средств ПВО — 364 (+1) ед.;
  • самолетов — 314 (+0) ед.;
  • вертолетов — 300 (+0) ед.;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 3 324 (+15) ед.;
  • крылатых ракет — 1 196 (+13) ед.;
  • кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6 482 (+9) ед.;
  • специальной техники — 516 (+5) ед.
Утраты российской армии на 13 июня 2023 года
Утраты российской армии на 13 июня 2023 года
Инфографика: Генштаб ВСУ

Напомним, за событиями российско-украинской войны можно следить с помощью онлайн-карт.

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