ВСУ за сутки уничтожили почти 700 оккупантов и кучу российской техники, — Генштаб

Украинский артиллерист на фронте. Фото: Facebook Генштаба

Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет около 680 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в частности танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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За 13 июня украинские защитники уничтожили на фронтах войны около 680 российских оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли восемь танков, 11 бронемашин, 17 артиллерийских систем и две ракетные системы залпового огня.

Общие потери российской армии за время войны

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

личного состава — около 217 330 (+680) человек ликвидировано;

танков — 3 943 (+8) ед.;

боевых бронированных машин — 7 653 (+11) ед.;

артиллерийских систем — 3 783 (+17) ед.;

РСЗО — 603 (+2) ед.;

средств ПВО — 364 (+1) ед.;

самолетов — 314 (+0) ед.;

вертолетов — 300 (+0) ед.;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 3 324 (+15) ед.;

крылатых ракет — 1 196 (+13) ед.;

кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 6 482 (+9) ед.;

специальной техники — 516 (+5) ед.

Утраты российской армии на 13 июня 2023 года

Инфографика: Генштаб ВСУ

Напомним, за событиями российско-украинской войны можно следить с помощью онлайн-карт.