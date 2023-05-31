ВСУ за сутки уничтожили полтысячи окупантов и 15 артсистем РФ, — Генштаб

Украинские военные в бою. Фото: Генштаб ВСУ

Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет около 500 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в частности, бронемашины, средства ПВО и особенно артиллерийские системы.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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Ликвидированные россияне

За 30 мая украинские защитники уничтожили на фронтах войны около 470 российских окупантов.

Кроме того, россияне потеряли три бронемашины, одно средство ПВО, 15 артиллерийских систем и 32 беспилотника разных типов.

Общие потери вражеской армии за время войны

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

личного состава — около 207 910 (+470) человек ликвидировано;

танков — 3 802 (+0) ед.;

боевых бронированных машин — 7 472 (+3) ед.;

артиллерийских систем — 3 460 (+15) ед.;

РСЗО — 575 (+0) ед.;

средств ПВО — 333 (+1) ед.;

самолетов — 313 (+0) ед.;

вертолетов — 298 (+0) ед.;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 3 124 (+32) ед.;

крылатых ракет — 1107 (+0) ед.;

кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 6 230 (+11) ед.;

специальной техники — 454 (+0) ед.

Потери российской армии на 31 мая 2023 года

Напомним, что основные события российско-украинской полномасштабной войны можно отслеживать с помощью карт, публикуемых Институтом изучения войны.