ВСУ за сутки уничтожили полтысячи окупантов и 15 артсистем РФ, — Генштаб
Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет около 500 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в частности, бронемашины, средства ПВО и особенно артиллерийские системы.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Ликвидированные россияне
За 30 мая украинские защитники уничтожили на фронтах войны около 470 российских окупантов.
Кроме того, россияне потеряли три бронемашины, одно средство ПВО, 15 артиллерийских систем и 32 беспилотника разных типов.
Общие потери вражеской армии за время войны
Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:
- личного состава — около 207 910 (+470) человек ликвидировано;
- танков — 3 802 (+0) ед.;
- боевых бронированных машин — 7 472 (+3) ед.;
- артиллерийских систем — 3 460 (+15) ед.;
- РСЗО — 575 (+0) ед.;
- средств ПВО — 333 (+1) ед.;
- самолетов — 313 (+0) ед.;
- вертолетов — 298 (+0) ед.;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 3 124 (+32) ед.;
- крылатых ракет — 1107 (+0) ед.;
- кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн — 6 230 (+11) ед.;
- специальной техники — 454 (+0) ед.
Напомним, что основные события российско-украинской полномасштабной войны можно отслеживать с помощью карт, публикуемых Институтом изучения войны.