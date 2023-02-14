Утраты российской армии на 14 февраля

ВСУ за сутки уничтожили более 700 оккупантов: Генштаб рассказал о новых потерях рф
Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 700 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и авиацию.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
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Ликвидированные оккупанты
За 13 февраля украинские защитники уничтожили на фронтах войны более 700 российских оккупантов.
Кроме того, россияне потеряли три танка, восемь бронемашин и девять артиллерийских систем.
Общие потери российской армии за время войны
Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:
- личного состава — около 139 080 (+740) человек ликвидировано;
- танков — 3 286 (+3) ед;
- боевых бронированных машин — 6 500 (+8) ед;
- артиллерийских систем — 2 299 (+9) ед;
- РСЗО — 466 (+1) ед;
- средств ПВО — 234 (+0) ед;
- самолетов — 298 (+2) ед;
- вертолетов — 286 (+0) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 2011 (+4);
- крылатых ракет — 857 (+0);
- кораблей/катеров — 18 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн — 5 155 (+5) ед;
- специальной техники — 218 (+1).
Напомним, ранее Генштаб сообщил об уничтожении двух систем радиоэлектронной борьбы российских оккупантов.
Фото: Генштаб