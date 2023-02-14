Утраты российской армии на 14 февраля

Украинские защитники в сутки ликвидировали большое количество единиц живой силы и военной техники врага

Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 700 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и авиацию.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Ликвидированные оккупанты

За 13 февраля украинские защитники уничтожили на фронтах войны более 700 российских оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли три танка, восемь бронемашин и девять артиллерийских систем.

Общие потери российской армии за время войны

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

личного состава — около 139 080 (+740) человек ликвидировано;

танков — 3 286 (+3) ед;

боевых бронированных машин — 6 500 (+8) ед;

артиллерийских систем — 2 299 (+9) ед;

РСЗО — 466 (+1) ед;

средств ПВО — 234 (+0) ед;

самолетов — 298 (+2) ед;

вертолетов — 286 (+0) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 2011 (+4);

крылатых ракет — 857 (+0);

кораблей/катеров — 18 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 5 155 (+5) ед;

специальной техники — 218 (+1).

Напомним, ранее Генштаб сообщил об уничтожении двух систем радиоэлектронной борьбы российских оккупантов.

Фото: Генштаб