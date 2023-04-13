ВСУ за сутки уничтожили более полутысячи российских оккупантов, — Генштаб

Украинские защитники борются с российскими оккупационными войсками. Фото: соцсети

Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 500 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в частности, бронемашины, артиллерийские системы и беспилотники.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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За 12 апреля украинские защитники уничтожили на фронтах войны более 500 российских окупантов.

Кроме того, россияне потеряли 10 бронемашин, семь артиллерийских систем и одно средство противовоздушной обороны.

Общие потери оккупационной армии за время войны

Общие боевые потери российской армии таковы:

личного состава — около 180 590 (+540) человек ликвидировано;

танков — 3 646 (+0) ед;

боевых бронированных машин — 7 053 (+10) ед;

артиллерийских систем — 2 777 (+7) ед;

РСЗО — 535 (+0) ед;

средств ПВО — 283 (+1) ед;

самолетов — 307 (+0) ед;

вертолетов — 293 (+0) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 2339 (+5);

крылатых ракет — 911 (+0);

кораблей/катеров — 18 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 5 637 (+7) ед;

специальной техники — 320 (+1).

Утраты российской армии на 13 апреля 2023 года

Инфографика: Генштаб

Напомним, ранее Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о том, что артиллерия и ракетные войска за минувшие сутки вывели из строя радиолокационную станцию российской оккупационной армии.