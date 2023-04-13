ВСУ за сутки уничтожили более полутысячи российских оккупантов, — Генштаб
Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 500 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в частности, бронемашины, артиллерийские системы и беспилотники.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Ликвидированные захватчики
За 12 апреля украинские защитники уничтожили на фронтах войны более 500 российских окупантов.
Кроме того, россияне потеряли 10 бронемашин, семь артиллерийских систем и одно средство противовоздушной обороны.
Общие потери оккупационной армии за время войны
Общие боевые потери российской армии таковы:
- личного состава — около 180 590 (+540) человек ликвидировано;
- танков — 3 646 (+0) ед;
- боевых бронированных машин — 7 053 (+10) ед;
- артиллерийских систем — 2 777 (+7) ед;
- РСЗО — 535 (+0) ед;
- средств ПВО — 283 (+1) ед;
- самолетов — 307 (+0) ед;
- вертолетов — 293 (+0) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 2339 (+5);
- крылатых ракет — 911 (+0);
- кораблей/катеров — 18 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн — 5 637 (+7) ед;
- специальной техники — 320 (+1).
Напомним, ранее Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о том, что артиллерия и ракетные войска за минувшие сутки вывели из строя радиолокационную станцию российской оккупационной армии.