ВСУ за сутки уничтожили еще более 600 окупантов: Генштаб обнародовал свежие потери рф
Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 600 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Ликвидированные захватчики
За 9 апреля украинские защитники уничтожили на фронтах войны около 700 российских окупантов.
Кроме того, россияне потеряли один танк, четыре бронемашины, 10 артиллерийских систем и одно средство противовоздушной обороны.
Общие потери оккупационной армии за время войны
Общие боевые потери российской армии таковы:
- личного состава — около 178 820 (+670) человек ликвидировано;
- танков — 3 637 (+1) ед;
- боевых бронированных машин — 7 028 (+10) ед;
- артиллерийских систем — 2 750 (+1) ед;
- РСЗО — 534 (+1) ед;
- средств ПВО — 282 (+0) ед;
- самолетов — 307 (+0) ед;
- вертолетов — 292 (+0) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 2 323 (+11);
- крылатых ракет — 911 (+0);
- кораблей/катеров — 18 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн — 5 607 (+5) ед;
- специальной техники — 311 (+2).
Напомним, что за прошедшие сутки украинские Силы обороны отразили 58 атак врага. Основные усилия враг сосредоточил на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.