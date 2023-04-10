ВСУ за сутки уничтожили еще более 600 окупантов: Генштаб обнародовал свежие потери рф

Украинские защитники дают отпор российским оккупационным войскам / Фото: Reuters

Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 600 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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За 9 апреля украинские защитники уничтожили на фронтах войны около 700 российских окупантов.

Кроме того, россияне потеряли один танк, четыре бронемашины, 10 артиллерийских систем и одно средство противовоздушной обороны.

Общие потери оккупационной армии за время войны

Общие боевые потери российской армии таковы:

личного состава — около 178 820 (+670) человек ликвидировано;

танков — 3 637 (+1) ед;

боевых бронированных машин — 7 028 (+10) ед;

артиллерийских систем — 2 750 (+1) ед;

РСЗО — 534 (+1) ед;

средств ПВО — 282 (+0) ед;

самолетов — 307 (+0) ед;

вертолетов — 292 (+0) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 2 323 (+11);

крылатых ракет — 911 (+0);

кораблей/катеров — 18 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 5 607 (+5) ед;

специальной техники — 311 (+2).

Напомним, что за прошедшие сутки украинские Силы обороны отразили 58 атак врага. Основные усилия враг сосредоточил на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.