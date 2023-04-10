ЗСУ за добу знищили ще понад 600 окупантів: Генштаб оприлюднив свіжі втрати рф

Українські захисники дають відсіч російським окупаційним військам / Фото: Reuters

Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить понад 600 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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За 9 квітня українські захисники знищили на фронтах війни близько 700 російських окупантів.

Крім того, росіяни втратили один танк, чотири бронемашини, 10 артилерійських систем та один засіб протиповітряної оборони.

Загальні втрати окупаційної армії за час війни

Загальні бойові втрати російської армії такі:

особового складу — близько 178 820 (+670) осіб ліквідовано;

танків — 3 637 (+1) од.;

бойових броньованих машин — 7 028 (+10) од.;

артилерійських систем — 2 750 (+1) од.;

РСЗВ — 534 (+1) од.;

засобів ППО — 282 (+0) од.;

літаків — 307 (+0) од.;

гелікоптерів — 292 (+0) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 323 (+11);

крилатих ракет — 911 (+0);

кораблів/катерів — 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 5 607 (+5) од.;

спеціальної техніки — 311 (+2).

Нагадаємо, що протягом минулої доби українські Сили оборони відбили 58 атак ворога. Основні зусилля ворог зосередив на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.