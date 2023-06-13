ВСУ за сутки уничтожили шесть российских ЗРК и вертолет, — Генштаб
За минувшие сутки артиллерия ВСУ обстреляла два зенитных комплекса российской армии. Украинская авиация тем временем сбила беспилотник и вертолет Ка-52.
Об этом сообщил в традиционной утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Успешная работа авиации ВСУ
За предыдущие сутки украинские Воздушные силы нанесли около 15 успешных ударов по российской армии.
Так, было подтверждено поражение вертолета Ка-52 и беспилотника оперативно-тактического уровня "Орлан-10".
Кроме того, украинская авиация обстреляла девять районов сосредоточения личного состава и четыре позиции зенитно-ракетных комплексов.
Артиллерия и ракетные войска Украины против врага
Работа наземных подразделений Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки также отметилась успешными ударами по объектам оккупационных войск.
Так, артиллерия и ракетные войска нанесли меткие удары по трем артиллерийским подразделениям на огневых позициях и району сосредоточения живой силы и техники россиян.
Кроме того, были поражены три пункта управления оккупационными подразделениями и два зенитно-ракетных комплекса российской армии.
Напомним, что ночью против 13 июня российские оккупанты обстреляли пятиэтажку в Кривом Роге.