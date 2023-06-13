ВСУ за сутки уничтожили шесть российских ЗРК и вертолет, — Генштаб

Украинская артиллерия. Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки артиллерия ВСУ обстреляла два зенитных комплекса российской армии. Украинская авиация тем временем сбила беспилотник и вертолет Ка-52.

Об этом сообщил в традиционной утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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За предыдущие сутки украинские Воздушные силы нанесли около 15 успешных ударов по российской армии.

Так, было подтверждено поражение вертолета Ка-52 и беспилотника оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

Кроме того, украинская авиация обстреляла девять районов сосредоточения личного состава и четыре позиции зенитно-ракетных комплексов.

Артиллерия и ракетные войска Украины против врага

Работа наземных подразделений Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки также отметилась успешными ударами по объектам оккупационных войск.

Так, артиллерия и ракетные войска нанесли меткие удары по трем артиллерийским подразделениям на огневых позициях и району сосредоточения живой силы и техники россиян.

Кроме того, были поражены три пункта управления оккупационными подразделениями и два зенитно-ракетных комплекса российской армии.

Напомним, что ночью против 13 июня российские оккупанты обстреляли пятиэтажку в Кривом Роге.