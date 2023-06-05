ВСУ за сутки уничтожили три десятка тяжелой техники россиян и более 400 оккупантов, — Генштаб
За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили более 400 российских оккупантов на фронтах войны в Украине. Кроме того, захватчики потеряли большое количество военной техники, в частности танки, бронемашины и артиллерийские системы.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Ликвидированные захватчики
В течение 4 июня украинские войска уничтожили на фронтах российско-украинской войны около 410 российских оккупантов.
Кроме того, россияне за сутки потеряли более 30 единиц тяжелой военной техники — речь идет об 11 танках, 11 бронемашинах и 12 артиллерийских системах, а также 14 беспилотниках разных типов.
Общие потери российской армии за время войны
Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:
- личного состава — около 210 350 (+410) человек ликвидировано;
- танков — 3 848 (+11) ед.;
- боевых бронированных машин — 7523 (+11) ед.;
- артиллерийских систем — 3 567 (+12) ед.;
- РСЗО — 584 (+1) ед.;
- средств ПВО — 349 (+5) ед.;
- самолетов — 313 (+0) ед.;
- вертолетов — 298 (+0) ед.;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 3189 (+14) ед.;
- крылатых ракет — 1136 (+4) ед.;
- кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн — 6 312 (+7) ед.;
- специальной техники — 484 (+5) ед.
Напомним, что за событиями российско-украинской войны можно следить в режиме реального времени.