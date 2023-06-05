ВСУ за сутки уничтожили три десятка тяжелой техники россиян и более 400 оккупантов, — Генштаб

Украинский военный лётчик на войне. Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили более 400 российских оккупантов на фронтах войны в Украине. Кроме того, захватчики потеряли большое количество военной техники, в частности танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Читайте также:

Ликвидированные захватчики

В течение 4 июня украинские войска уничтожили на фронтах российско-украинской войны около 410 российских оккупантов.

Кроме того, россияне за сутки потеряли более 30 единиц тяжелой военной техники — речь идет об 11 танках, 11 бронемашинах и 12 артиллерийских системах, а также 14 беспилотниках разных типов.

Общие потери российской армии за время войны

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

личного состава — около 210 350 (+410) человек ликвидировано;

танков — 3 848 (+11) ед.;

боевых бронированных машин — 7523 (+11) ед.;

артиллерийских систем — 3 567 (+12) ед.;

РСЗО — 584 (+1) ед.;

средств ПВО — 349 (+5) ед.;

самолетов — 313 (+0) ед.;

вертолетов — 298 (+0) ед.;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 3189 (+14) ед.;

крылатых ракет — 1136 (+4) ед.;

кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 6 312 (+7) ед.;

специальной техники — 484 (+5) ед.

Потери российской армии на 5 июня 2023 года

Инфографика: Генштаб

Напомним, что за событиями российско-украинской войны можно следить в режиме реального времени.