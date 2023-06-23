ВСУ за сутки уничтожили огромное количество российской артиллерии, — Генштаб
Украинские Вооруженные силы на 23 июня обстреляли за сутки 23 артиллерийских подразделения оккупационных войск. Кроме того, были нанесены удары как по вражеским станциям радиоэлектронной борьбы, так и по районам сосредоточения личного состава российских войск.
Об этом сообщает в традиционной утренней сводке Генеральный штаб ВС Украины.
Успехи украинской авиации
За предыдущие сутки украинские Воздушные силы нанесли более 10 успешных ударов по российской армии.
Так, украинская авиация обстреляла:
- семь районов сосредоточения личного состава;
- четыре позиции зенитно-ракетных комплексов.
Артиллерия и ракетные войска Украины против врага
Работа наземных подразделений Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки также отметилась многочисленными успешными ударами по объектам оккупационных войск.
Так, артиллерия и ракетные войска обстреляли:
- четыре района сосредоточения живой силы и техники россиян;
- один пункт управления оккупационными подразделениями;
- два средства радиоэлектронной борьбы;
- два склада боеприпасов и один склад горюче-смазочных материалов;
- два узла связи.
Кроме того, Силы обороны Украины поразили 23 артиллерийских подразделения армии РФ на огневых позициях. Это один из самых больших суточных результатов за время войны.
Ситуация на фронтах
Россияне продолжают наступать по четырем направлениям в районе Донецкой и Луганской областей.
Речь идет о следующих направлениях:
- Авдеевское;
- Бахмутское;
- Лиманское;
- Марьинское.
Так, за минувшие сутки зафиксировано более 30 боевых столкновений.
Напомним, что события российско-украинской войны можно отслеживать онлайн на сайтах Deepstate и Liveuamap.