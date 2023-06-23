ВСУ за сутки уничтожили огромное количество российской артиллерии, — Генштаб

Украинский военный обстреливает позиции россиян. Фото: Facebook Генштаба ВСУ

Украинские Вооруженные силы на 23 июня обстреляли за сутки 23 артиллерийских подразделения оккупационных войск. Кроме того, были нанесены удары как по вражеским станциям радиоэлектронной борьбы, так и по районам сосредоточения личного состава российских войск.

Об этом сообщает в традиционной утренней сводке Генеральный штаб ВС Украины.

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Успехи украинской авиации

За предыдущие сутки украинские Воздушные силы нанесли более 10 успешных ударов по российской армии.

Так, украинская авиация обстреляла:

семь районов сосредоточения личного состава;

четыре позиции зенитно-ракетных комплексов.

Артиллерия и ракетные войска Украины против врага

Работа наземных подразделений Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки также отметилась многочисленными успешными ударами по объектам оккупационных войск.

Военнослужащий ВСУ

Фото: Facebook Генштаба ВСУ

Так, артиллерия и ракетные войска обстреляли:

четыре района сосредоточения живой силы и техники россиян;

один пункт управления оккупационными подразделениями;

два средства радиоэлектронной борьбы;

два склада боеприпасов и один склад горюче-смазочных материалов;

два узла связи.

Кроме того, Силы обороны Украины поразили 23 артиллерийских подразделения армии РФ на огневых позициях. Это один из самых больших суточных результатов за время войны.

Ситуация на фронтах

Россияне продолжают наступать по четырем направлениям в районе Донецкой и Луганской областей.

На фронте российско-украинской войны

Фото: Facebook Генштаба ВСУ

Речь идет о следующих направлениях:

Авдеевское;

Бахмутское;

Лиманское;

Марьинское.

Так, за минувшие сутки зафиксировано более 30 боевых столкновений.

Утренняя сводка Генштаба на 23 июня 2023 года

Напомним, что события российско-украинской войны можно отслеживать онлайн на сайтах Deepstate и Liveuamap.