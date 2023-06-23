ЗСУ за добу знищили величезну кількість російської артилерії, — Генштаб

Український військовий обстрілює позиції росіян. Фото: Facebook Генштабу ЗСУ

Українські Збройні сили станом на 23 червня обстріляли за добу 23 артилерійських підрозділи окупаційних військ. Крім того, були завдані удари як по ворожих станціях радіоелектронної боротьби, так і по районах зосередження особового складу російських військ.

Про це повідомляє у традиційному ранковому зведенні Генеральний штаб ЗС України.

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Успіхи української авіації

За попередню добу українські Повітряні сили завдали понад 10 успішних ударів по російській армії.

Так, українська авіація обстріляла:

сім районів зосередження особового складу;

чотири позиції зенітно-ракетних комплексів.

Артилерія і ракетні війська України проти ворога

Робота наземних підрозділів Збройних сил України за минулу добу також відзначилася численними успішними ударами по об’єктах окупаційних військ.

Військовослужбовець ЗСУ

Фото: Facebook Генштабу ЗСУ

Так, артилерія та ракетні війська обстріляли:

чотири райони зосередження живої сили та техніки росіян;

один пункт управління окупаційними підрозділами;

два засоби радіоелектронної боротьби;

два склади боєприпасів і один склад паливно-мастильних матеріалів;

два вузли зв’язку.

Крім того, Сили оборони України уразили 23 артилерійські підрозділи армії РФ на вогневих позиціях. Це один із найбільших добових результатів за час війни.

Ситуація на фронтах

Росіяни продовжують наступати на чотирьох напрямках в районі Донецької та Луганської областей.

На фронті російсько-української війни

Фото: Facebook Генштабу ЗСУ

Йдеться про наступні напрямки:

Авдіївський;

Бахмутський;

Лиманський;

Мар’їнський.

Так, за минулу добу зафіксовано понад 30 бойових зіткнень.

Ранкове зведення Генштабу на 23 червня 2023 року

Нагадаємо, що за подіями російсько-української війни можна слідкувати онлайн на сайтах Deepstate та Liveuamap.