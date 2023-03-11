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ЗСУ за неповну добу зменшили російські війська під Бахмутом на пів тисячі вояків, — Череватий

11 березня 2023 22:54
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Росіяни постійно штурмують Бахмут, наражаючись на відповідь ЗСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російські окупаційні війська за добу тільки на Бахмутському напрямку втратили 221 солдата убитими. Ще 314 окупантів були виведені зі строю, отримавши поранення.

Про це представник Східного угруповання українських військ Сергій Череватий заявив у ефірі національного телемарафону єдиних новин.

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Бойові дії у Бахмуті та околицях, зазначив Сергій Череватий, є дуже активними.

За добу відбулося 53 бойові зіткнення, 23 з них — в районі самого міста Бахмут. Росіяни 16 разів обстріляли це українське місто-фортецю.

Попри свою активність, росіяни продовжують втрачати велику кількість одиниць живої сили.

Тільки за добу і тільки в районі Бахмута був убитий 221 окупант. Ще 314 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Зв’язок з містом є

За словами Череватого, українська армія робить усе, аби постачати підрозділам, які базуються у Бахмуті, зброю, продовольство, амуніцію і медикаменти.

Також з Бахмута вивозять з міста поранених українських військових.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 6 березня провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Головним питанням зустрічі була доцільність продовження оборонної операції у Бахмуті. 

Президент поставив запитання Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та командувачу оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Олександру Сирському щодо подальших дій на Бахмутському напрямку. Вони висловилися за продовження оборонної операції та подальше посилення українських позицій у Бахмуті.

У розвідці Британії зазначають, що лінія фронту у Бахмуті проходить через річку Бахмутку, на якій підірвані усі мости. Східна, окупована частина міста стала для російських найманців із "Вагнера" справжньою зоною смерті.

Фото: УП 

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