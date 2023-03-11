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ВСУ нанесла 11 беспощадных ударов по позициям противника

11 марта 2023 07:27
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Вооруженные силы Украины
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Вооруженные силы Украины продолжают нещадно бить российского противника. Так, за прошедшие сутки, 10 марта украинские защитники нанесли 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов и удара по позиции зенитно-ракетного комплекса россиян.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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В сообщении говорится, что украинские воины сбили вражеский беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 5 районов сосредоточения личного состава противника, 1 средство противовоздушной обороны и боеприпасов врага.

Напомним, что 8 марта украинские Силы обороны нанесли ряд успешных ударов по объектам захватчиков. В частности, был уничтожен один вражеский пункт управления.

Авиация Сил обороны в сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, шесть районов сосредоточения личного состава противника, два логистических центра, три боеприпаса, станцию РЭБ и зенитно-ракетный комплекс на огневой позиции.

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