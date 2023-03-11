ВСУ нанесла 11 беспощадных ударов по позициям противника
Вооруженные силы Украины продолжают нещадно бить российского противника. Так, за прошедшие сутки, 10 марта украинские защитники нанесли 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов и удара по позиции зенитно-ракетного комплекса россиян.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
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ВСУ наносят удар по врагу
В сообщении говорится, что украинские воины сбили вражеский беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 5 районов сосредоточения личного состава противника, 1 средство противовоздушной обороны и боеприпасов врага.
Напомним, что 8 марта украинские Силы обороны нанесли ряд успешных ударов по объектам захватчиков. В частности, был уничтожен один вражеский пункт управления.
Авиация Сил обороны в сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.
Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, шесть районов сосредоточения личного состава противника, два логистических центра, три боеприпаса, станцию РЭБ и зенитно-ракетный комплекс на огневой позиции.