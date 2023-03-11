Окупанти не пускають жителів Донетчини додому без реєстрації, — Генштаб
Російські окупанти продовжують тероризувати місцевих жителів Донецької області. Так вони не пускають людей додому без реєстрації.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
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Окупанти тероризують людей
В окремих населених пунктах тимчасово зайнятої та окупованої території Донецької області російські окупанти продовжують чинити тиск на місцевих жителів. Так, у Володимирівці повністю заборонено в'їзд громадянам без реєстрації. Встановлено блокпости, місцевим жителям заборонено пересування вулицями.
Нагадаємо, вранці 8 березня Авдіївський коксохімічний завод, розташований на території, контрольованій російськими окупаційними військами, був атакований. Згідно з повідомленням голови міської військової адміністрації, Віталія Барабаша, адміністративна будівля заводу була обстріляна, а троє людей отримали поранення.
Також ми писали, що 6 березня, на Донеччині внаслідок масованих російських обстрілів загинула жінка похилого віку. Вісім мирних жителів отримали осколкові поранення та мінно-вибухові травми.
Додамо, внаслідок обстрілів Донецької області 4 березня загинули дві жінки. Правоохоронці порушили кримінальне провадження.