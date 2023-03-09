ВСУ уничтожили пункт управления и три склада боеприпасов врага, — Генштаб

Украинские военные уничтожили два логистических центра россиян

За прошедшие сутки украинские Силы обороны нанесли ряд успешных ударов по объектам захватчиков. В частности, был уничтожен один вражеский пункт управления.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

Удачи Сил обороны

Авиация Сил обороны в сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, шесть районов сосредоточения личного состава противника, два логистических центра, три боеприпаса, станцию РЭБ и зенитно-ракетный комплекс на огневой позиции.

В Генштабе также напомнили, что сегодня российская федерация нанесла очередной массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины и домам гражданского населения.

"В общей сложности в течение суток противник осуществил пуск 84 ракет разного базирования. 34 ракеты были уничтожены нашими защитниками, еще восемь не достигли своих целей. Также враг нанес 12 авиационных ударов, в частности, использовал восемь БпЛА типа Шахед-136. Половина которых была сбита", — указывается в уведомлении.

Самые горячие направления фронта

В Генштабе отмечают, что противник не оставляет попыток оцепить город Бахмут, с последующим выходом на административные границы Донецкой и Луганской областей. Основные усилия сосредоточены на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

На Купянском и Лиманском направлениях противник пытается прорвать оборону наших войск.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник проводил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское, Марьинка, Победа и Угледар Донецкой области.

Напомним, ранее стало известно, что после последней военной атаки в Мариуполе захватчики перегруппировались и вывели свои логистические центры и полигоны за город. Город стал опасным для них и был превращен в линию фронта. Это привело к уменьшению количества военных присутствующих в городе. Тем не менее, ситуация в Мариуполе остается напряженной, захватчики продолжают проводить фильтрацию среди населения.