ЗСУ завдала 11 нещадних ударів по позиціях противника

Збройні сили України

Збройні сили України продовжують нещадно бити російського супротивника. Так, минулої доби, 10 березня українські захисники завдали 11 ударів по районах зосередження окупантів та удару по позиції зенітно-ракетного комплексу росіян.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

ЗСУ завдають удару по ворогові

У повідомленні йдеться про те, що українські воїни збили ворожий безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".

Підрозділи ракетних військ та артилерії вразили 5 районів зосередження особового складу противника, 1 засіб протиповітряної оборони та боєприпасів ворога.

Нагадаємо, що 8 березня українські Сили оборони завдали низку успішних ударів по об'єктах загарбників. Зокрема було знищено один ворожий пункт управління.

Авіація Сил оборони за добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби вразили пункт управління, шість районів зосередження особового складу противника, два логістичні центри, три боєприпаси, станцію РЕБ та зенітно-ракетний комплекс на вогневій позиції.