Вооруженные силы Украины

За минувшие сутки, 23 марта, украинская авиация нанесла 12 ударов по районам, где располагались личный состав и военная техника оккупантов. Кроме того, украинские защитники успешно сбили две авиационные управляемые ракеты Х-59 и четыре беспилотных летательных аппарата различных типов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

ВСУ наносят удар

Одновременно подразделения ракетных войск и артиллерии нанесли удары по пункту управления, району расположения живой силы, вооружения и военной техники противника. Зенитно-ракетный комплекс и два состава горюче-смазочных материалов также были поражены в результате данных операций.

Следует отметить активность украинских военных, которые успешно проводят операции против противника, сосредоточиваясь на уничтожении его военной техники и инфраструктуры. Это свидетельствует о решимости украинских сил дать отпор оккупантам и продолжать защищать свою территорию.

Напомним, что украинская авиация, хоть и советских образцов, играет важную роль в противовоздушной обороне. Особенно весомый вклад авиация внесла в начале полномасштабного вторжения.