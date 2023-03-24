ВСУ нанесли 12 ударов по объектам оккупантов и сбили четыре БпЛА: сводка Генштаба
За минувшие сутки, 23 марта, украинская авиация нанесла 12 ударов по районам, где располагались личный состав и военная техника оккупантов. Кроме того, украинские защитники успешно сбили две авиационные управляемые ракеты Х-59 и четыре беспилотных летательных аппарата различных типов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
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ВСУ наносят удар
Одновременно подразделения ракетных войск и артиллерии нанесли удары по пункту управления, району расположения живой силы, вооружения и военной техники противника. Зенитно-ракетный комплекс и два состава горюче-смазочных материалов также были поражены в результате данных операций.
Следует отметить активность украинских военных, которые успешно проводят операции против противника, сосредоточиваясь на уничтожении его военной техники и инфраструктуры. Это свидетельствует о решимости украинских сил дать отпор оккупантам и продолжать защищать свою территорию.
Напомним, что украинская авиация, хоть и советских образцов, играет важную роль в противовоздушной обороне. Особенно весомый вклад авиация внесла в начале полномасштабного вторжения.