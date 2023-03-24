ЗСУ завдали 12 ударів по об'єктах окупантів і збили чотири БпЛА: зведення Генштабу

Збройні сили України

Минулої доби, 23 березня, українська авіація завдала 12 ударів по районах, де розташовувалися особовий склад та військова техніка окупантів. Крім того, українські захисники успішно збили дві авіаційні керовані ракети Х-59 і чотири безпілотні літальні апарати різних типів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

ЗСУ завдають удару

Одночасно підрозділи ракетних військ та артилерії завдали ударів по пункту управління, району розташування живої сили, озброєння та військової техніки противника. Зенітно-ракетний комплекс та два склади пально-мастильних матеріалів також були уражені в результаті даних операцій.

Слід наголосити на активності українських військових, які успішно проводять операції проти противника, зосереджуючись на знищенні його військової техніки та інфраструктури. Це свідчить про рішучість українських сил дати відсіч окупантам та продовжувати захищати свою територію.

Нагадаємо, що українська авіація, хоч і радянських зразків, відіграє важливу роль у протиповітряній обороні. Особливо вагомий внесок авіація зробила на початку повномасштабного вторгнення.