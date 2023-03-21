Українська авіація блискуче відпрацювала по ворожих позиціях, Генштаб розповів деталі

Українська авіація

Українські військові продовжують завдавати ударів по позиціях окупантів. Упродовж доби авіація Сил оборони завдала п'ять ударів по районах зосередження загарбників.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Удари ЗСУ

У Генштабі розповіли, що окрім блискучої роботи української авіації, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили ворожий склад боєприпасів, два зенітно-ракетних комплекси, радіолокаційну станцію та один інший важливий об’єкт противника.

Також ворог здійснював наступальні дії на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках, однак ніяких успіхів не мав.

Втрати окупантів

Лише за минулу добу, кількість знищених російських окупантів становить близько тисячі осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

особового складу — близько 166 570 (+960) осіб ліквідовано;

танків — 3 552 (+15) од.;

бойових броньованих машин — 6 879 (+10) од.;

артилерійських систем — 2 586 (+9) од.;

РСЗВ — 507 (+0) од.;

засобів ППО — 270 (+0) од.;

літаків — 305 (+0) од.;

гелікоптерів — 290 (+0) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 167 (+7);

крилатих ракет — 907 (+0);

кораблів/катерів — 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 5 428 (+12) од.;

спеціальної техніки — 266 (+1).

Нагадаємо, що більшу кількість російських окупантів за добу українська армія знищувала лише кілька разів.

Так, 6 лютого Сили оборони ліквідували близько 1030 загарбників. 17 лютого втрати окупантів становили майже 1010 військовослужбовців.

6 березня ЗСУ знищили за добу 1060 російських військових. 10 числа українські захисники ліквідували 1010 окупантів. Наступного дня, 11 березня, добові втрати армії рф становили аж 1090 ліквідованих військових.

А 15 березня Сили оборони України знищили орієнтовно 1040 російських загарбників.