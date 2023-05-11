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ВСУ нанесли 13 ударов по районам сосредоточения оккупантов, — Генштаб

11 мая 2023 19:51
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
ВСУ нанесли 13 ударов по районам сосредоточения оккупантов, — Генштаб
Военные ВСУ в зоне боевых действий. Фото: Генштаб
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В течение суток Вооруженные силы Украины нанесли 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Не обошлось и без масштабных потерь техники.

Об этом сообщает Генштаб.

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Как отмечают в Генштабе, за эти сутки, нашими защитниками было уничтожено 7 враждебных БпЛА разных типов. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 8 пунктов управления, 13 районов сосредоточения живой силы, 1 состав боеприпасов, 1 состав горюче-смазочных материалов, 5 артиллерийских подразделений на огневых позициях, 1 средство противовоздушной обороны и еще 2 важные цели противника.

Удары оккупантов

Противник не устает наносить удары по украинским территориям. Генштаб зафиксировал 6 ракетных ударов, 46 авиационных ударов и 69 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые среди мирного населения, повреждены частные жилые дома, другая гражданская и административная инфраструктура. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Где наиболее ожесточенные бои

"Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток враг совершил более 30 атак на указанных участках фронта. Самые ожесточенные бои продолжаются в городах Бахмут и Марьинка. На Бахмутском направлении противник продолжает вести. бои в городе Бахмут В течение суток вел безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Ступочки, нанес авиационный удар по районам населенных пунктов Бахмут, Курдюмовка и Нью-Йорк, Часов Яр, Константиновка, Александро-Шультино, Южное, Торецк, Северное и Нью-Йорк Донецкой области. На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время, вражеские обстрелы подверглись населенным пунктам. Острое, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что ВСУ за сутки уничтожили кучу российской техники и более 600 оккупантов.

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