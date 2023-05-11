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ЗСУ завдали 13 ударів по районах зосередження окупантів, — Генштаб

11 травня 2023 19:51
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
ЗСУ завдали 13 ударів по районах зосередження окупантів, — Генштаб
Військові ЗСУ в зоні бойових дій. Фото: Генштаб
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Протягом доби Збройні сили України завдали 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Не обійшлось і без масштабних втрат техніки.

Про це повідомляє Генштаб.

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Як зазначають у Генштабі, протягом цієї доби, нашими захисниками було знищено 7 ворожих БпЛА різних типів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 8 пунктів управління, 13 районів зосередження живої сили, 1 склад боєприпасів, 1 склад пально-мастильних матеріалів, 5 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, 1 засіб протиповітряної оборони та ще 2 важливих цілі противника.

Удари окупантів

Противник не втомлюється завдавати ударів по українських територіях. Генштаб зафіксував 6 ракетних ударів, 46 авіаційних ударів та 69 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та пораненні серед мирного населення, пошкоджено приватні житлові будинки, інша цивільна та адміністративна інфраструктура. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Де найбільш запеклі бої

"Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби ворог здійснив понад 30 атак на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар’їнка. На Бахмутському напрямку противник продовжує вести наступ. Тривають бої у місті Бахмут. Протягом доби вів безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Ступочки. Завдав авіаційного удару по районах населених пунктів Бахмут, Курдюмівка та Нью-Йорк. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Маркове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Костянтинівка, Олександро-Шультине, Південне, Торецьк, Північне та Нью-Йорк Донецької області. На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. В той же час, ворожих обстрілів зазнали населені пункти Гостре, Георгіївка, Мар’їнка та Побєда Донецької області", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що ЗСУ за добу знищили купу російської техніки і понад 600 окупантів. 

 

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