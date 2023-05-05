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ВСУ нанесли 6 ударов по районам сосредоточения врага, — Генштаб

5 мая 2023 06:45
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
ВСУ нанесли 6 ударов по районам сосредоточения врага, — Генштаб
Российская федерация продолжает вести войну агрессии. Фото: Генштаб ВСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Продолжается 436-й день полномасштабной российской военной агрессии против Украины. Российская федерация продолжает вести войну агрессии. Несмотря на большие потери, они не отказываются от своих планов по оккупации нашей территории.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

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Сообщается, что за последние сутки авиация Сил обороны нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Кроме того, уничтожены 4 боеприпаса "Ланцет".

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 пункт управления, 8 районов сосредоточения живой силы, 2 склада боеприпасов и 1 станцию радиоэлектронной борьбы", — говорится в утреннем отчете Генштаба Вооруженных Сил Украины.

Напомним, Китай не считает конфликт в Украине "агрессией со стороны Российской Федерации". Даже, несмотря на голосование за резолюцию ООН на прошлой неделе.

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