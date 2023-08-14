ВСУ нанесли более десятка ударов по оккупантам за сутки: сводка Генштаба
Начались 537-е сутки полномасштабного вторжения на украинские земли. За сутки авиация Сил обороны Украины нанесла 12 ударов по оккупантам и их военной технике, в том числе шесть ударов — по ЗРК врага.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Удары украинских защитников по оккупантам
"Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 2 артиллерийских средства на огневых позициях, 1 зенитно-ракетный комплекс, 1 станцию РЭБ, 1 средство противовоздушной обороны противника", — говорится в сообщении.
Контрнаступление ВСУ
Напомним, что тяжелые бои на Бахмутском направлении продолжаются. Несмотря на яростное сопротивление со стороны войск захватчиков, ВСУ продолжают уничтожать его живую силу и жечь военную технику.
Также мы писали, что в южных областях Украины продолжается продвижение ВСУ. Информация об успехах защитников сообщается дозированно, ведь для успешного контрнаступления следует сохранять информационную тишину.
Добавим, что в последнее время в Херсонской области наблюдается стойкое присутствие украинской армии на левой стороне Днепра, отличающейся от прошлых рейдов Украины. Так, ВСУ заняли область западнее Казачьих Лагерей, идя кратковременными операциями через Днепр.