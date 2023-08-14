Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow ЗСУ завдали більше ніж десяток ударів по окупантах за добу: зведення Генштабу arrow

ЗСУ завдали більше ніж десяток ударів по окупантах за добу: зведення Генштабу

14 серпня 2023 06:52
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
ЗСУ завдали більше ніж десяток ударів по окупантах за добу: зведення Генштабу
Українські військовослужбовці готуються до стрільби з української самохідної гаубиці 2С22 "Богдана" по російських позиціях. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Розпочалася 537-ма доба повномасштабного вторгнення на українські землі. За добу авіація Сил оборони України завдала 12 ударів по окупантах і їхній військовій техніці, зокрема шість ударів — по ЗРК ворога.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Читайте також:

Удари українських захисників по окупантах

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 2 артилерійських засоби на вогневих позиціях, 1 зенітно-ракетний комплекс, 1 станцію РЕБ, 1 засіб протиповітряної оборони противника",— йдеться в повідомленні.

Ранкове зведення Генштабу. Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua
Український захисник на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
Українські військові нищать ворога на фронті. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
Український військовий тримає боєприпаси. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua 

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, що тяжкі бої на Бахмутському напрямку продовжуються. Попри шалений опір з боку військ загарбників, ЗСУ продовжують знищувати його живу силу та палити військову техніку.

Також ми писали, що в південних областях України продовжується просування ЗСУ. Інформація про успіхи захисників повідомляється дозовано, адже для успішного контрнаступу слід зберігати інформаційну тишу.

Додамо, що останнім часом у Херсонській області спостерігається стійка присутність української армії на лівому боці Дніпра, що відрізняється від минулих рейдів України. Так, ЗСУ зайняли область на захід від Козачих Лагерів, йдучи короткочасними операціями через Дніпро.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

None

Головні новини України 13 серпня: Шольц про ракети Taurus для України та обстріл Херсонщини

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз