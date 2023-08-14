ЗСУ завдали більше ніж десяток ударів по окупантах за добу: зведення Генштабу

Українські військовослужбовці готуються до стрільби з української самохідної гаубиці 2С22 "Богдана" по російських позиціях. Фото: REUTERS

Розпочалася 537-ма доба повномасштабного вторгнення на українські землі. За добу авіація Сил оборони України завдала 12 ударів по окупантах і їхній військовій техніці, зокрема шість ударів — по ЗРК ворога.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 2 артилерійських засоби на вогневих позиціях, 1 зенітно-ракетний комплекс, 1 станцію РЕБ, 1 засіб протиповітряної оборони противника",— йдеться в повідомленні.

Ранкове зведення Генштабу. Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Український захисник на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Українські військові нищать ворога на фронті. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Український військовий тримає боєприпаси. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, що тяжкі бої на Бахмутському напрямку продовжуються. Попри шалений опір з боку військ загарбників, ЗСУ продовжують знищувати його живу силу та палити військову техніку.

Також ми писали, що в південних областях України продовжується просування ЗСУ. Інформація про успіхи захисників повідомляється дозовано, адже для успішного контрнаступу слід зберігати інформаційну тишу.

Додамо, що останнім часом у Херсонській області спостерігається стійка присутність української армії на лівому боці Дніпра, що відрізняється від минулих рейдів України. Так, ЗСУ зайняли область на захід від Козачих Лагерів, йдучи короткочасними операціями через Дніпро.