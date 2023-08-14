ЗСУ завдали більше ніж десяток ударів по окупантах за добу: зведення Генштабу
Розпочалася 537-ма доба повномасштабного вторгнення на українські землі. За добу авіація Сил оборони України завдала 12 ударів по окупантах і їхній військовій техніці, зокрема шість ударів — по ЗРК ворога.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Удари українських захисників по окупантах
"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 2 артилерійських засоби на вогневих позиціях, 1 зенітно-ракетний комплекс, 1 станцію РЕБ, 1 засіб протиповітряної оборони противника",— йдеться в повідомленні.
Контрнаступ ЗСУ
Нагадаємо, що тяжкі бої на Бахмутському напрямку продовжуються. Попри шалений опір з боку військ загарбників, ЗСУ продовжують знищувати його живу силу та палити військову техніку.
Також ми писали, що в південних областях України продовжується просування ЗСУ. Інформація про успіхи захисників повідомляється дозовано, адже для успішного контрнаступу слід зберігати інформаційну тишу.
Додамо, що останнім часом у Херсонській області спостерігається стійка присутність української армії на лівому боці Дніпра, що відрізняється від минулих рейдів України. Так, ЗСУ зайняли область на захід від Козачих Лагерів, йдучи короткочасними операціями через Дніпро.