ВСУ нанесли десять ударов по российским оккупантам: вечерняя сводка Генштаба

Вооруженные силы Украины. Фото: Генштаб ВСУ

Вооруженные силы Украины продолжают героически противостоять противнику. Так, за последние сутки авиация обороны нанесла 10 ударов по местам размещения войск противника и один удар по их зенитно-ракетному комплексу.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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Сообщается, что подразделения ракетных войск и артиллерии уничтожили один зенитно-ракетный комплекс и три артиллерийских орудия противника на их позициях.

"В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", — говорится в сообщении.

Сообщение Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, за прошедшие сутки украинские военные уничтожили около 470 российских захватчиков. Также враг продолжает безумными темпами терять важную военную технику, в том числе танки, боевые бронированные машины и БпЛА.

Также мы писали, что украинские военные продолжают эффектно уничтожать технику российских оккупантов. Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал, как воины устроили "сафари" вблизи Соледара.