ВСУ нанесли десять ударов по российским оккупантам: вечерняя сводка Генштаба
Вооруженные силы Украины продолжают героически противостоять противнику. Так, за последние сутки авиация обороны нанесла 10 ударов по местам размещения войск противника и один удар по их зенитно-ракетному комплексу.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.
Удары ВСУ по оккупантам
Сообщается, что подразделения ракетных войск и артиллерии уничтожили один зенитно-ракетный комплекс и три артиллерийских орудия противника на их позициях.
"В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", — говорится в сообщении.
Напомним, за прошедшие сутки украинские военные уничтожили около 470 российских захватчиков. Также враг продолжает безумными темпами терять важную военную технику, в том числе танки, боевые бронированные машины и БпЛА.
Также мы писали, что украинские военные продолжают эффектно уничтожать технику российских оккупантов. Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал, как воины устроили "сафари" вблизи Соледара.