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Сирський показав, як українські військові влаштували "сафарі" на техніку окупантів

25 серпня 2023 12:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Сирський показав, як українські військові влаштували "сафарі" на техніку окупантів
Знищення ворожої техніки. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українські військові продовжують ефектно знищувати техніку російських окупантів. Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав, як воїни влаштували "сафарі" поблизу Соледару.

Відео Олександр Сирський опублікував у своєму Telegram-каналі.

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Знищення техніки та засобів РЕБ 

Сирський показав роботу 30-той ОМБр. 

"Українські воїни влаштували "сафарі" на техніку та засоби РЕБ окупантів", — розповів він.

За словами Сирського, аеророзвідники знаходили цілі та разом з побратимами з інших підрозділів вразили їх FPV-дронами.

Нагадаємо, упродовж минулої доби українські військові знищили близько 470 російських загарбників. Також ворог продовжує шаленими темпами втрачати важливу військову техніку, зокрема танки, бойові броньовані машини та БпЛА.

Також ми писали, що поблизу Бахмута бійці 225 батальйону підбили ворожий танк за допомогою FPV-дрона. Російські окупанти намагалися тікати, але в них нічого не вийшло.

Додамо, українські воїни знищили на Бахмутському напрямку опорний пункт ворога. Це зробили артилеристи 22-гої ОМБр за допомогою САУ 2С-1 "Гвоздика".

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