ЗСУ завдали десять ударів по російським окупантам: вечірнє зведення Генштабу

Збройні сили України Фото: Генштаб ЗСУ

Збройні сили України продовжують героїчно протистояти супротивникові. Так, за останню добу авіація оборони завдала 10 ударів по місцях розміщення військ противника та один удар по їхньому зенітно-ракетному комплексу.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

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Повідомляється, що підрозділи ракетних військ та артилерії знищили один зенітно-ракетний комплекс і три артилерійські гармати противника на їхніх позиціях.

"Водночас Сили оборони України продовжують проведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", — йдеться в повідомленні.

Повідомлення Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, минулої доби українські військові знищили близько 470 російських загарбників. Також ворог продовжує шаленими темпами втрачати важливу військову техніку, у тому числі танки, бойові броньовані машини та БпЛА.

Також ми писали, що українські військові продовжують ефектно знищувати техніку російських окупантів. Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав, як воїни влаштували "сафарі" поблизу Соледара.