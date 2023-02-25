ВСУ нанесли несколько ударов по объектам оккупантов
Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по объектам оккупантов. Так, Авиация Сил обороны в сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
-
Всемирно известный художник из Швейцарии Герри Хофштеттер продолжил "раскрашивать" одесские здания
-
Оккупанты в Донецкой области переводят "силовые структуры" на российское законодательство
-
Весит более 45 килограммов: блогеры сделали огромный ноутбук
-
Пожар на Подоле: к тушению огня был привлечен робот
-
Шмыгаль анонсировал упрощение процесса прохождения военно-врачебных комиссий
-
20 миллионов компенсации: кто на Одесчине может рассчитывать на помощь государства
-
Образование воронок после землетрясений вызывает беспокойство в Турции
-
Нам нужна именно победа: первая леди рассказала, как общалась с мировыми СМИ в годовщину вторжения рф
-
Издание Ukraїner заявило о взломе страниц в Facebook: детали
-
Первая леди США объяснила, почему Байден до сих пор не объявил об участии в президентских выборах
ВСУ наносит удары по оккупантам
Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 района сосредоточения живой силы противника, радиолокационную станцию и радиоэлектронную борьбу.
Стоит уточнить, что война между Украиной и россией вызвала огромное количество потерь среди украинских военных, однако их точное количество является государственной тайной и не может быть разглашено, чтобы не дать преимущества врагу. Военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан подчеркивает, что подтверждать такую информацию нельзя, даже если она известна украинскому населению.
Напомним, что кремль продолжает принудительную мобилизацию в Чечне. Зная о возможных случаях дезертирства, на фронт уже перебросили спецназовцев "Ахмат", которые и будут контролировать бойцов.
В Генштабе ВСУ рассказали, что несмотря на обещания Рамзана Кадырова не проводить мобилизацию в регионе, власти россии решили иначе.
"В Чеченской республике российской федерации продолжается принудительная мобилизация. Для предупреждения возможного дезертирства мобилизованных с фронта или саботажа, 23 февраля этого года на Бахмутское направление было дополнительно отправлено до 200 полицейских из полка специального назначения "Ахмат", — говорится в сообщении.
Именно эти кадыровские спецназовцы будут контролировать, чтобы бойцы не покидали позиции.