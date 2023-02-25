ВСУ нанесли несколько ударов по объектам оккупантов

Вооруженные силы Украины

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по объектам оккупантов. Так, Авиация Сил обороны в сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

ВСУ наносит удары по оккупантам

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 района сосредоточения живой силы противника, радиолокационную станцию и радиоэлектронную борьбу.

Стоит уточнить, что война между Украиной и россией вызвала огромное количество потерь среди украинских военных, однако их точное количество является государственной тайной и не может быть разглашено, чтобы не дать преимущества врагу. Военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан подчеркивает, что подтверждать такую информацию нельзя, даже если она известна украинскому населению.

Напомним, что кремль продолжает принудительную мобилизацию в Чечне. Зная о возможных случаях дезертирства, на фронт уже перебросили спецназовцев "Ахмат", которые и будут контролировать бойцов.

В Генштабе ВСУ рассказали, что несмотря на обещания Рамзана Кадырова не проводить мобилизацию в регионе, власти россии решили иначе.

"В Чеченской республике российской федерации продолжается принудительная мобилизация. Для предупреждения возможного дезертирства мобилизованных с фронта или саботажа, 23 февраля этого года на Бахмутское направление было дополнительно отправлено до 200 полицейских из полка специального назначения "Ахмат", — говорится в сообщении.

Именно эти кадыровские спецназовцы будут контролировать, чтобы бойцы не покидали позиции.