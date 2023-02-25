ЗСУ завдали кілька ударів по об'єктах окупантів
Збройні сили України продовжують завдавати ударів об'єктам окупантів. Так, Авіація Сил оборони на добу завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
-
На Одещині за рік війни кількість загиблих на пожежах зросла на 200%: в чому причина
-
"Багато чого іноді хочеться сказати": Порошенко відреагував на різку відповідь Зеленського
-
"Не ми ж вас туди відправляли": дружина окупанта обурена, що вони збирають кошти на їх забезпечення
-
Всесвітньо відомий митець зі Швейцарії Геррі Хофштеттер продовжив "розфарбовувати" одеські будівлі
-
Окупанти на Донеччині переводять "силові структури" на російське законодавство
-
Важить понад 45 кілограмів: блогери зробили величезний ноутбук
-
Пожежа на Подолі: до гасіння вогню було залучено робота
-
Шмигаль анонсував спрощення процесу проходження військово-лікарських комісій
-
20 мільйонів компенсації: хто на Одещині може розраховувати на допомогу держави
-
Утворення вирв після землетрусів викликає занепокоєння в Туреччині
ЗСУ завдає ударів по окупантах
Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби вразили 2 райони зосередження живої сили противника, радіолокаційну станцію та радіоелектронну боротьбу.
Варто уточнити, що війна між Україною та Росією викликала величезну кількість втрат серед українських військових, однак їхня точна кількість є державною таємницею і не може бути розголошена, щоб не дати переваги ворогові. Військовий експерт та льотчик-інструктор Роман Світан наголошує, що підтверджувати таку інформацію не можна, навіть якщо вона відома українському населенню.
Нагадаємо, що кремль продовжує примусову мобілізацію в Чечні . Знаючи про можливі випадки дезертирства, на фронт уже перекинули спецпризначенців "Ахмат", які контролюватимуть бійців.
У Генштабі ЗСУ розповіли, що попри обіцянки Рамзана Кадирова не проводити мобілізацію в регіоні, влада Росії вирішила інакше.
"У Чеченській республіці російської федерації триває примусова мобілізація. Для запобігання можливому дезертирству мобілізованих з фронту або саботажу, 23 лютого цього року на Бахмутський напрямок було додатково відправлено до 200 поліцейських із полку спеціального призначення "Ахмат", — йдеться у повідомленні.
Саме ці кадировські спецназівці контролюватимуть, щоб бійці не залишали позиції.