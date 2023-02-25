ЗСУ завдали кілька ударів по об'єктах окупантів

Збройні сили України

Збройні сили України продовжують завдавати ударів об'єктам окупантів. Так, Авіація Сил оборони на добу завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

ЗСУ завдає ударів по окупантах

Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби вразили 2 райони зосередження живої сили противника, радіолокаційну станцію та радіоелектронну боротьбу.

Варто уточнити, що війна між Україною та Росією викликала величезну кількість втрат серед українських військових, однак їхня точна кількість є державною таємницею і не може бути розголошена, щоб не дати переваги ворогові. Військовий експерт та льотчик-інструктор Роман Світан наголошує, що підтверджувати таку інформацію не можна, навіть якщо вона відома українському населенню.

Нагадаємо, що кремль продовжує примусову мобілізацію в Чечні . Знаючи про можливі випадки дезертирства, на фронт уже перекинули спецпризначенців "Ахмат", які контролюватимуть бійців.

У Генштабі ЗСУ розповіли, що попри обіцянки Рамзана Кадирова не проводити мобілізацію в регіоні, влада Росії вирішила інакше.

"У Чеченській республіці російської федерації триває примусова мобілізація. Для запобігання можливому дезертирству мобілізованих з фронту або саботажу, 23 лютого цього року на Бахмутський напрямок було додатково відправлено до 200 поліцейських із полку спеціального призначення "Ахмат", — йдеться у повідомленні.

Саме ці кадировські спецназівці контролюватимуть, щоб бійці не залишали позиції.