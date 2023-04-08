ЗСУ завдали нищівних ударів по позиціях росіян: яку техніку ворога знищено

Найзапекліші бої ведуться на чотирьох напрямках фронту. Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом доби українські військові завдали низку успішних ударів по позиціях російських загарбників. Зокрема, ЗСУ знищили один безпілотник окупантів та три станції радіоелектронної боротьби.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

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Удари українських військових

Як зазначається у повідомленні, авіація Сил оборони за добу завдала вісім ударів по районах зосередження окупантів. Також було збито ворожий розвідувальний безпілотник.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, один склад боєприпасів, одну позицію засобів протиповітряної оборони та три станції радіоелектронної боротьби противника.

Атаки ворога

Протягом доби противник завдав двох ракетних та 34 авіаційних ударів, здійснив понад 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

У генштабі повідомили, що противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — відбито більш як 35 атак противника.

Найгарячіші напрямки фронту

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Кузьминого та Верхньокам’янського.

протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Кузьминого та Верхньокам’янського. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, тривають бої. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі населеного пункту Богданівка. Підрозділи сил оборони відбили близько 10 атак противника на зазначеній ділянці фронту.

ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, тривають бої. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі населеного пункту Богданівка. Підрозділи сил оборони відбили близько 10 атак противника на зазначеній ділянці фронту. На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новокалинового, Сєверного, Первомайського та Мар’їнки. Найзапекліші бої на зазначеній ділянці фронту тривають за Мар’їнку, де було відбито понад 10 ворожих атак.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військові знищили дві російські самохідні установки 2С9 "Нона". Бійцям вдалося це зробити під Бахмутом Донецької області.