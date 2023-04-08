Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow ЗСУ завдали нищівних ударів по позиціях росіян: яку техніку ворога знищено arrow

ЗСУ завдали нищівних ударів по позиціях росіян: яку техніку ворога знищено

8 квітня 2023 20:13
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Найзапекліші бої ведуться на чотирьох напрямках фронту. Фото: Генштаб ЗСУ
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Протягом доби українські військові завдали низку успішних ударів по позиціях російських загарбників. Зокрема, ЗСУ знищили один безпілотник окупантів та три станції радіоелектронної боротьби. 

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ

Читайте також:

Удари українських військових

Як зазначається у повідомленні, авіація Сил оборони за добу завдала вісім ударів по районах зосередження окупантів. Також було збито ворожий розвідувальний безпілотник.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, один склад боєприпасів, одну позицію засобів протиповітряної оборони та три станції радіоелектронної боротьби противника.

Атаки ворога

Протягом доби противник завдав двох ракетних та 34 авіаційних ударів, здійснив понад 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

У генштабі повідомили, що противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — відбито більш як 35 атак противника. 

Найгарячіші напрямки фронту

  • На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Кузьминого та Верхньокам’янського. 
  • На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, тривають бої. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі населеного пункту Богданівка. Підрозділи сил оборони відбили близько 10 атак противника на зазначеній ділянці фронту. 
  • На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новокалинового, Сєверного, Первомайського та Мар’їнки. Найзапекліші бої на зазначеній ділянці фронту тривають за Мар’їнку, де було відбито понад 10 ворожих атак. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військові знищили дві російські самохідні установки 2С9 "Нона". Бійцям вдалося це зробити під Бахмутом Донецької області.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

06:23Українцям з мінімальними пенсіями виплатять надбавки: хто отримає 70%

Новина з відео

12:15Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від окупантів

21:11США незабаром оголосять про новий пакет допомоги Україні, — Кірбі

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB