ВСУ нанесли ряд успешных ударов по оккупантам: подробности от Генштаба
Российские войска не устают обстреливать украинскую территорию и игнорировать Международное гуманитарное право. Однако украинская армия мужественно удерживает фронт и дает хороший отпор врагу. Так, за минувшие сутки ВСУ нанесли более 15 ударов по позициям кафиров.
Об этом сообщает Генштаб.
ВСУ нанесли мощные удары по оккупантам
Генштаб сообщает, что подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили:
- 4 пункта управления,
- 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники,
- 3 склада боеприпасов,
- 5 артиллерийских подразделений противника на огневых позициях.
Также Авиация сил обороны за сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 по зенитно-ракетным комплексам противника.
Оперативная ситуация на фронтах
Противник сосредотачивает основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. В течение суток произошло 27 боевых столкновений.
На Купянском направлении артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Двуречная, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Новоселовское Луганской области.
На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Невское Луганской области и Ямполевка, Дроновка, Северск, Спорное Донецкой области. На Марьинском направлении наши защитники отразили все вражеские атаки в районе города Марьинка. Противник понес потери.
На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районе Большая Новоселка и Благодатное Донецкой области. В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационные удары в районе Новоселки Донецкой области и Ольговского, Гуляйполя и Степного Запорожской области.
В Араповке Луганской области дезертировали около 90 военнослужащих российских оккупационных войск, самовольно покинувших боевые позиции.
Россия наносит удары по украинской территории
В ночь на 9 июня российские оккупанты нанесли удар по Украине иранскими ударными БпЛА типа "Shahed" и крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555 по военным объектам и объектам критической инфраструктуры.
В течение суток враг нанес 8 ракетных ударов по гражданским домам города Звягель Житомирской области и по окрестностям Харькова.
Кроме того, нанес 58 авиационных ударов и произвел 31 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и ранены среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные дома, больница и другая гражданская инфраструктура.
Генштаб предупреждает: вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться высокой.
Напомним, ранее мы писали, что многочисленные западные медиа предполагают, что Украина наконец-то начала долгожданное контрнаступление , активизировав действия по меньшей мере на трех участках фронта. Ссылаясь на источники среди военных и политических кругах, западные журналисты считают, что наименее удачные действия у украинцев в районе Орехова на Запорожье. Но это не должно быть поводом для поспешных выводов о способности ВСУ.