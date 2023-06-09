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ВСУ нанесли ряд успешных ударов по оккупантам: подробности от Генштаба

9 июня 2023 19:32
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
ВСУ нанесли ряд успешных ударов по оккупантам: подробности от Генштаба
Украинский военный в зоне боевых действий. Фото: Генштаб ВСУ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Российские войска не устают обстреливать украинскую территорию и игнорировать Международное гуманитарное право. Однако украинская армия мужественно удерживает фронт и дает хороший отпор врагу. Так, за минувшие сутки ВСУ нанесли более 15 ударов по позициям кафиров.

Об этом сообщает Генштаб.

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Генштаб сообщает, что подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили:

  • 4 пункта управления,
  • 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники,
  • 3 склада боеприпасов,
  • 5 артиллерийских подразделений противника на огневых позициях.

Также Авиация сил обороны за сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 по зенитно-ракетным комплексам противника.

Оперативная ситуация на фронтах

Противник сосредотачивает основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. В течение суток произошло 27 боевых столкновений.

На Купянском направлении артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Двуречная, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Невское Луганской области и Ямполевка, Дроновка, Северск, Спорное Донецкой области. На Марьинском направлении наши защитники отразили все вражеские атаки в районе города Марьинка. Противник понес потери.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районе Большая Новоселка и Благодатное Донецкой области. В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационные удары в районе Новоселки Донецкой области и Ольговского, Гуляйполя и Степного Запорожской области.

В Араповке Луганской области дезертировали около 90 военнослужащих российских оккупационных войск, самовольно покинувших боевые позиции.

Россия наносит удары по украинской территории

В ночь на 9 июня российские оккупанты нанесли удар по Украине иранскими ударными БпЛА типа "Shahed" и крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555 по военным объектам и объектам критической инфраструктуры.

В течение суток враг нанес 8 ракетных ударов по гражданским домам города Звягель Житомирской области и по окрестностям Харькова.

Кроме того, нанес 58 авиационных ударов и произвел 31 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и ранены среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные дома, больница и другая гражданская инфраструктура.

Генштаб предупреждает: вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться высокой.

Напомним, ранее мы писали, что многочисленные западные медиа предполагают, что Украина наконец-то начала долгожданное контрнаступление , активизировав действия по меньшей мере на трех участках фронта. Ссылаясь на источники среди военных и политических кругах, западные журналисты считают, что наименее удачные действия у украинцев в районе Орехова на Запорожье. Но это не должно быть поводом для поспешных выводов о способности ВСУ.

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