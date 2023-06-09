ЗСУ завдали низки успішних ударів по окупантах: подробиці від Генштабу

Український військовий у зоні бойових дій. Фото: Генштаб ЗСУ

Російські війська не втомлюються обстрілювати українську територію та ігнорувати Міжнародне гуманітарне право. Однак українська армія мужньо тримає фронт та дає гарний відсіч ворогу. Так, за минулу добу ЗСУ завдали понад 15 ударів по позиціях окупантів.

Про це повідомляє Генштаб.

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Генштаб повідомляє, що підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили:

4 пункти управління,

6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки,

3 склади боєприпасів,

5 артилерійських підрозділів ворога на вогневих позиціях.

Також Авіація сил оборони за добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та 2 — по зенітно-ракетних комплексах противника.

Оперативна ситуація на фронтах

Противник зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом доби відбулось 27 бойових зіткнень.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Дворічна, Масютівка, Лиман Перший, Кислівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Невське Луганської області та Ямполівка, Дронівка, Сіверськ, Спірне Донецької області. На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка. Противник зазнав втрат.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районі Велика Новосілка та Благодатне Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів в районі Новосілки Донецької області та Ольгівського, Гуляйполя і Степового Запорізької області.

В Арапівці Луганської області дезертирували близько 90 військовослужбовців російських окупаційних військ, які самовільно залишили бойові позиції.

Росія завдає ударів по українській території

У ніч проти 9 червня російські окупанти завдали удару по Україні іранськими ударними БпЛА типу "Shahed" та крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555 по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури.

Загалом, протягом доби, ворог завдав 8 ракетних ударів по цивільних будинках міста Звягель Житомирської області та по околицях Харкова.

Крім того, завдав 58 авіаційних ударів та здійснив 31 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні будинки, лікарню та іншу цивільну інфраструктуру.

Генштаб попереджає: ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.

Нагадаємо, раніше ми писали, що численні західні медіа припускають, що Україна нарешті розпочала довгоочікуваний контрнаступ, активізувавши дії щонайменше на трьох ділянках фронту. Посилаючись на джерела серед військових та у політичних колах, західні журналісти вважають, що найменш вдалі дії в українців в районі Оріхова на Запоріжжі. Але це не має бути приводом для поспішних висновків щодо спроможності ЗСУ.