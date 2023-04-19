ЗСУ завдали нових ударів по місцях зосередження окупантів: деталі від Генштабу
Триває 420 доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Оборона України за добу завдала нищівних ударів по територіям зосередження окупантів.
Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Наші удари
Противник, ціною великих втрат, продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.
Авіація Сил оборони України за добу завдала:
- 7 ударів по районах зосередження окупантів
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили:
- 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки
- 2 склади боєприпасів противника.
Нагадаємо, що сьогодні, 19 квітня, заступниця міністра оборони Ганна Маляр зробила заяву, щодо контрнаступальних заходів. Це величезний комплекс дій та заходів.