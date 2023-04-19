ЗСУ завдали нових ударів по місцях зосередження окупантів: деталі від Генштабу

Збройні сили України на спецавтомобілі. Фото: Уніан

Триває 420 доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Оборона України за добу завдала нищівних ударів по територіям зосередження окупантів.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

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Противник, ціною великих втрат, продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Авіація Сил оборони України за добу завдала:

7 ударів по районах зосередження окупантів

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили:

2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки

2 склади боєприпасів противника.

Нагадаємо, що сьогодні, 19 квітня, заступниця міністра оборони Ганна Маляр зробила заяву, щодо контрнаступальних заходів. Це величезний комплекс дій та заходів.