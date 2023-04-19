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ЗСУ завдали нових ударів по місцях зосередження окупантів: деталі від Генштабу

19 квітня 2023 19:27
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
ЗСУ завдали нових ударів по місцях зосередження окупантів: деталі від Генштабу
Збройні сили України на спецавтомобілі. Фото: Уніан
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Триває 420 доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Оборона України за добу завдала нищівних ударів по територіям зосередження окупантів.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

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Противник, ціною великих втрат, продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Авіація Сил оборони України за добу завдала:

  • 7 ударів по районах зосередження окупантів

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили:

  • 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки
  • 2 склади боєприпасів противника.

Нагадаємо, що сьогодні, 19 квітня, заступниця міністра оборони Ганна Маляр зробила заяву, щодо контрнаступальних заходів. Це величезний комплекс дій та заходів.

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