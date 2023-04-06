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ВСУ нанесли новые удары по районам сосредоточения оккупантов и техники россиян: детали от Генштаба

6 апреля 2023 19:58
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Карина Белоткач
Удары ВСУ по российским военным
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Российские оккупационные войска продолжают нести огромные потери в живой силе. В одном из населенных пунктов Симферопольского района временно оккупированной АР Крым отмечен палаточный городок для раненых российских захватчиков, насчитывающий на реабилитации около 100 оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Наши удары

Вооруженные силы Украины уже 407 дней защищают мирное население от агрессии рф. По состоянию на 6 апреля Авиация Сил обороны в сутки нанесла:

  • 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

  • 2 района сосредоточения живой силы противника
  • 2 состава горюче-смазочных материалов
  • 1 вражескую станцию радиоэлектронной борьбы

Напомним, что российские оккупанты вынуждены разворачивать все новые госпитали для раненых солдат. Войска врага несут большие потери во время боев в Украине.

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