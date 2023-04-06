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ЗСУ завдали нових ударів по районах зосередження окупантів та техніки росіян: деталі від Генштабу

6 квітня 2023 19:58
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Каріна Білоткач
Удари ЗСУ по російським військовим
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Каріна Білоткач

Російські окупаційні війська продовжують зазнавати величезних втрат у живій силі. В одному із населених пунктів Сімферопольського району тимчасово окупованої АР Крим, відзначено наметове містечко для поранених російських загарбників, яке налічує на реабілітації близько 100  окупантів. 

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

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Наші удари

Збройні сили України вже 407 днів захищають мирне населення від агресії рф. Станом на 6 квітня Авіація Сил оборони за добу завдала:

  • 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили:

  • 2 райони зосередження живої сили противника
  • 2 склади пально-мастильних матеріалів
  • 1 ворожу станцію радіоелектронної боротьби

Нагадаємо, що російські окупанти змушені розгортати все нові госпіталі для поранених солдатів. Війська ворога зазнають великих втрат під час боїв в Україні. 

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