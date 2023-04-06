ЗСУ завдали нових ударів по районах зосередження окупантів та техніки росіян: деталі від Генштабу

Удари ЗСУ по російським військовим

Російські окупаційні війська продовжують зазнавати величезних втрат у живій силі. В одному із населених пунктів Сімферопольського району тимчасово окупованої АР Крим, відзначено наметове містечко для поранених російських загарбників, яке налічує на реабілітації близько 100 окупантів.

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

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Наші удари

Збройні сили України вже 407 днів захищають мирне населення від агресії рф. Станом на 6 квітня Авіація Сил оборони за добу завдала:

6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили:

2 райони зосередження живої сили противника

2 склади пально-мастильних матеріалів

1 ворожу станцію радіоелектронної боротьби

Нагадаємо, що російські окупанти змушені розгортати все нові госпіталі для поранених солдатів. Війська ворога зазнають великих втрат під час боїв в Україні.