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Ворог зазнає величезних втрат: яка ситуація з пораненими росіянами на окупованих територіях

6 квітня 2023 19:35
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Загарбники розгорнули новий польовий госпіталь у Криму
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Російські окупанти змушені розгортати все нові госпіталі для поранених солдатів. Війська ворога зазнають великих втрат під час боїв в Україні. 

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ

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Як розповіли у Генштабі, окупанти розгорнули наметове містечко для поранених військових у Криму. 

"Російські окупаційні війська продовжують зазнавати величезних втрат у живій силі, місцеві медичні заклади на тимчасово окупованих територіях повністю завантажені. В одному із населених пунктів Сімферопольського району тимчасово окупованої АР Крим, відзначено наметове містечко для поранених російських загарбників", — йдеться у повідомленні. 

В українському військовому відомстві зазначили, що станом на 4 квітня цього року у згаданому польовому таборі на реабілітації перебуває близько 100 військовослужбовців противника.

Нагадаємо, раніше Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило перехоплення телефонної розмови, у якому окупант розповів про великі втрати серед російських військовослужбовців. Він поскаржився на невідповідність реальної ситуації у підрозділі та тій, про яку розповідають у новинах.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 6 квітня російська армія втратила в Україні понад 176 тисяч військовослужбовців

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