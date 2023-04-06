Ворог зазнає величезних втрат: яка ситуація з пораненими росіянами на окупованих територіях

Загарбники розгорнули новий польовий госпіталь у Криму

Російські окупанти змушені розгортати все нові госпіталі для поранених солдатів. Війська ворога зазнають великих втрат під час боїв в Україні.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

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Як розповіли у Генштабі, окупанти розгорнули наметове містечко для поранених військових у Криму.

"Російські окупаційні війська продовжують зазнавати величезних втрат у живій силі, місцеві медичні заклади на тимчасово окупованих територіях повністю завантажені. В одному із населених пунктів Сімферопольського району тимчасово окупованої АР Крим, відзначено наметове містечко для поранених російських загарбників", — йдеться у повідомленні.

В українському військовому відомстві зазначили, що станом на 4 квітня цього року у згаданому польовому таборі на реабілітації перебуває близько 100 військовослужбовців противника.

Нагадаємо, раніше Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило перехоплення телефонної розмови, у якому окупант розповів про великі втрати серед російських військовослужбовців. Він поскаржився на невідповідність реальної ситуації у підрозділі та тій, про яку розповідають у новинах.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 6 квітня російська армія втратила в Україні понад 176 тисяч військовослужбовців.