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Російські ЗМІ зафіксували рекордні втрати окупаційних військ в Україні

11 березня 2023 15:31
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Росія зазнає великих втрат в Україні
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Російські журналісти підтверджують загибель 16 774 своїх військовослужбовців в Україні від початку повномасштабної війни. Зокрема, ЗМІ фіксують новий рекорд втрат рф за останні тижні.

Про це повідомляє "Медіазона".

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Підтверджені втрати

Як зазначається, видання веде підрахунок втрат російських військ спільно з російською службою BBC. За інформацією ЗМІ, росіяни за останні два тижні втратили у війні 1 638 військових, і нібито 1 456 загалом серед мобілізованих.

"З попереднього зведення 24 лютого до нашого списку додалося більш як 1 600 осіб — це новий рекорд за весь час наших спостережень", — йдеться в повідомленні.

Втрати серед "вагнерівців"

При цьому, як зазначається у повідомленні, найбільший приріст загиблих — серед найманців із ПВК "Вагнера". З кінця 2022 року та початку наступного помітно зросли втрати серед завербованих ув'язнених. Із них формували "штурмові групи" для атаки на українські позиції під Бахмутом.

Водночас "вільні" найманці із "Вагнера" зазнають менших втрат порівняно з ув'язненими. Кількість загиблих ув'язнених зросла з попереднього зведення практично в півтора рази: журналістам відомі імена 1849 чоловіків, які потрапили на війну з колоній. Головним напрямом для російських військ, як і раніше, залишається Бахмут. Відомі імена 800 людей, які тут загинули. 

Загибель мобілізованих та офіцерів

Крім того, росЗМІ підтверджують загибель понад 1 450 мобілізованих та запевняють, що реальна кількість вбитих мобілізованих вища.

Також наводяться дані серед російських втрат серед військових вищих рангів. Так, за останні два тижні загинуло 11 російських офіцерів у званні від підполковника.

Так, до 10 березня підтвердилася загибель понад 1900 офіцерів російської армії та інших силових структур. 209 із них — у званні від підполковника та вище.

Відомо також про 127 випадків загибелі військових пілотів. Втрати серед льотчиків особливо "болючі" для армії РФ. Оскільки, як зазначають росЗМІ, підготовка одного пілота фронтової авіації першого класу займає 7-8 років і коштує близько 3,4 млн доларів.

"З початку літа і по середину осені 2022 року основний тягар втрат несли добровольці, що разюче відрізняється від ситуації на першому етапі війни: взимку і на початку весни найбільшу шкоду зазнали частини ВДВ, пізніше мотострілецькі війська", —  зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, росія від початку повномасштабної війни втратила близько 158 000 своїх військових вбитими. Понад тисячу -- тільки за минулу добу. 

За даними ЗМІ, росія зазнає колосальних страт під Бахмутом. Агресор втрачає у п'ять разів більше військових, ніж Україна. 
 

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