ВСУ нанесли по позициям врага более 10 ударов

Украинские военные на фронте. Фото: REUTERS

За предыдущие сутки, 15 июня, украинские военные более 13 раз ударили по позициям врага. Оккупанты потеряли много техники и личного состава.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

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В ведомстве рассказали, что авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Кроме того, наши защитники уничтожили 20 иранских ударных БпЛА типа Shahed-131/136, БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10" и еще три разведывательных БпЛА.

А подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили:

два пункта управления,

зенитно-ракетный комплекс С-300,

четыре района сосредоточения личного состава и военной техники противника,

три склада боеприпасов,

семь артиллерийских подразделений на огневых позициях.

Сообщение Генштаба. Фото: скриншот

Украинские защитники стреляют из танка. Фото: Генштаб ВСУ

Украинский защитник на боевом задании. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские защитники стреляют из танка. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, недавно украинские защитники показали, как умело уничтожают технику оккупантов. Так, ВСУ попали во вражеский танк, после чего россияне пытались убежать.