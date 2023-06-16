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ВСУ нанесли по позициям врага более 10 ударов

16 июня 2023 07:24
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ВСУ нанесли по позициям врага более 10 ударов
Украинские военные на фронте. Фото: REUTERS
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

За предыдущие сутки, 15 июня, украинские военные более 13 раз ударили по позициям врага. Оккупанты потеряли много техники и личного состава.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

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В ведомстве рассказали, что авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Кроме того, наши защитники уничтожили 20 иранских ударных БпЛА типа Shahed-131/136, БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10" и еще три разведывательных БпЛА.

А подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили:

  • два пункта управления,
  • зенитно-ракетный комплекс С-300,
  • четыре района сосредоточения личного состава и военной техники противника,
  • три склада боеприпасов,
  • семь артиллерийских подразделений на огневых позициях.

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Сообщение Генштаба. Фото: скриншот
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Украинские защитники стреляют из танка. Фото: Генштаб ВСУ
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Украинский защитник на боевом задании. Фото: Генштаб ВСУ
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Украинские защитники стреляют из танка. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, недавно украинские защитники показали, как умело уничтожают технику оккупантов. Так, ВСУ попали во вражеский танк, после чего россияне пытались убежать.

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