ВСУ нанесли по позициям врага более 10 ударов
За предыдущие сутки, 15 июня, украинские военные более 13 раз ударили по позициям врага. Оккупанты потеряли много техники и личного состава.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Сколько раз ВСУ ударили по оккупантам
В ведомстве рассказали, что авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.
Кроме того, наши защитники уничтожили 20 иранских ударных БпЛА типа Shahed-131/136, БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10" и еще три разведывательных БпЛА.
А подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили:
- два пункта управления,
- зенитно-ракетный комплекс С-300,
- четыре района сосредоточения личного состава и военной техники противника,
- три склада боеприпасов,
- семь артиллерийских подразделений на огневых позициях.
Напомним, недавно украинские защитники показали, как умело уничтожают технику оккупантов. Так, ВСУ попали во вражеский танк, после чего россияне пытались убежать.