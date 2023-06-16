ЗСУ завдали по позиціях ворога понад 10 ударів: яку техніку втратив ворог
За попередню добу, 15 червня, українську військові понад 13 разів вдарили по позиціях ворога. Окупанти втратили багато техніки та особового складу.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Скільки разів ЗСУ вдарили по окупантах
У відомстві розповіли, що авіація сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу противника.
Окрім того, наші захисники знищили 20 іранських ударних БпЛА типу Shahed-131/136, БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10" та ще три розвідувальних БпЛА.
А підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили:
- два пункти управління,
- зенітно-ракетний комплекс С-300,
- чотири райони зосередження особового складу та військової техніки противника,
- три склади боєприпасів,
- сім артилерійських підрозділів на вогневих позиціях.
Нагадаємо, нещодавно українські захисники показали як вміло знищують техніку окупантів. Так, ЗСУ поцілили в ворожий танк, після чого росіяни намагалися втекти.