ЗСУ завдали по позиціях ворога понад 10 ударів: яку техніку втратив ворог

Українські військові на фронті. Фото: REUTERS

За попередню добу, 15 червня, українську військові понад 13 разів вдарили по позиціях ворога. Окупанти втратили багато техніки та особового складу.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

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У відомстві розповіли, що авіація сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Окрім того, наші захисники знищили 20 іранських ударних БпЛА типу Shahed-131/136, БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10" та ще три розвідувальних БпЛА.

А підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили:

два пункти управління,

зенітно-ракетний комплекс С-300,

чотири райони зосередження особового складу та військової техніки противника,

три склади боєприпасів,

сім артилерійських підрозділів на вогневих позиціях.

Українські захисники стріляють із танку. Фото: Генштаб ЗСУ

Український захисник на бойовому завданні. Фото: Генштаб ЗСУ

Українські захисники стріляють із танку. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, нещодавно українські захисники показали як вміло знищують техніку окупантів. Так, ЗСУ поцілили в ворожий танк, після чого росіяни намагалися втекти.