Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow ЗСУ завдали по позиціях ворога понад 10 ударів: яку техніку втратив ворог arrow

ЗСУ завдали по позиціях ворога понад 10 ударів: яку техніку втратив ворог

16 червня 2023 07:24
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
ЗСУ завдали по позиціях ворога понад 10 ударів: яку техніку втратив ворог
Українські військові на фронті. Фото: REUTERS
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

За попередню добу, 15 червня, українську військові понад 13 разів вдарили по позиціях ворога. Окупанти втратили багато техніки та особового складу.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Читайте також:

Скільки разів ЗСУ вдарили по окупантах

У відомстві розповіли, що авіація сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Окрім того, наші захисники знищили 20 іранських ударних БпЛА типу Shahed-131/136, БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10" та ще три розвідувальних БпЛА.

А підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили:

  • два пункти управління,
  • зенітно-ракетний комплекс С-300,
  • чотири райони зосередження особового складу та військової техніки противника,
  • три склади боєприпасів,
  • сім артилерійських підрозділів на вогневих позиціях.

null

null

null

null
Українські захисники стріляють із танку. Фото: Генштаб ЗСУ
null
Український захисник на бойовому завданні. Фото: Генштаб ЗСУ
null
Українські захисники стріляють із танку. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, нещодавно українські захисники показали як вміло знищують техніку окупантів. Так, ЗСУ поцілили в ворожий танк, після чого росіяни намагалися втекти.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

09:10 Довбик замінить відомого форварда у топклубі

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB