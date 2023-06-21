ВСУ сбили российский вертолет Ми-24

российский вертолет Ми-24. Фото: Википедия

Вооруженные Силы Украины продолжают уничтожать врага на поле боя и в воздухе, в частности. Сегодня, 21 июня, украинские воины сбили российский вертолет Ми-24.

Об этом сообщает Генштаб.

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А также нанесли мощный удар оккупантам.

ВСУ сбили вражеский вертолет Ми-24. Скриншот

Напомним, ранее мы писали, что украинские Вооруженные силы на 21 июня обстреляли за сутки 18 артиллерийских подразделений оккупационных войск. Кроме того, были нанесены удары как по позициям зенитно-ракетных комплексов, так и по вражеским станциям радиоэлектронной борьбы.

Добавим, количество уничтоженных за минувшие сутки российских кафиров составляет более 500 человек. Кроме того, захватчики продолжают бешеными темпами терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.