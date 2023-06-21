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ВСУ сбили российский вертолет Ми-24

21 июня 2023 18:51
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
ВСУ сбили российский вертолет Ми-24
российский вертолет Ми-24. Фото: Википедия
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Вооруженные Силы Украины продолжают уничтожать врага на поле боя и в воздухе, в частности. Сегодня, 21 июня, украинские воины сбили российский вертолет Ми-24.

Об этом сообщает Генштаб.

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Вооруженные Силы Украины поразили очередную цель в небе – российский вертолет Ми-24.

А также нанесли мощный удар оккупантам.

 

ВСУ сбили вражеский вертолет Ми-24. Скриншот

Напомним, ранее мы писали, что украинские Вооруженные силы на 21 июня обстреляли за сутки 18 артиллерийских подразделений оккупационных войск. Кроме того, были нанесены удары как по позициям зенитно-ракетных комплексов, так и по вражеским станциям радиоэлектронной борьбы.

Добавим, количество уничтоженных за минувшие сутки российских кафиров составляет более 500 человек. Кроме того, захватчики продолжают бешеными темпами терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

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