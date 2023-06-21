ВСУ сбили российский вертолет Ми-24
Вооруженные Силы Украины продолжают уничтожать врага на поле боя и в воздухе, в частности. Сегодня, 21 июня, украинские воины сбили российский вертолет Ми-24.
Об этом сообщает Генштаб.
ВСУ сбили вертолет РФ
Вооруженные Силы Украины поразили очередную цель в небе – российский вертолет Ми-24.
А также нанесли мощный удар оккупантам.
Напомним, ранее мы писали, что украинские Вооруженные силы на 21 июня обстреляли за сутки 18 артиллерийских подразделений оккупационных войск. Кроме того, были нанесены удары как по позициям зенитно-ракетных комплексов, так и по вражеским станциям радиоэлектронной борьбы.
Добавим, количество уничтоженных за минувшие сутки российских кафиров составляет более 500 человек. Кроме того, захватчики продолжают бешеными темпами терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.