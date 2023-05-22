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ВСУ смогли продвинуться под Бахмутом, — Череватый

22 мая 2023 19:25
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
ВСУ смогли продвинуться под Бахмутом, — Череватый
ВСУ продвигаются под Бахмутом. Фото: Serhii Nuzhnenko via REUTERS
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что украинским бойцам удалось продвинуться под Бахмутом. За 24 часа они смогли продвинуться на расстояние от 200 до 400 метров.

Об этом Череватый рассказал в эфире телемарафона.

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По словам спикера, российская сторона продолжает предпринимать действия с целью полного захвата Бахмута, считая это стратегической точкой. В настоящее время российские силы пытаются прорвать оборону украинских войск в юго-западной части города.

"Тем не менее, наши войска на флангах активно противостоят врагу, стремясь контратаковать в рамках оборонительной операции. В результате тактических действий в течение последних суток, нам удалось продвинуться на 200-400 метров в разных местах", — подчеркнул Череватый.

Помимо этого, следует отметить, что недавно российские силы заявили о полном контроле над Бахмутом. Однако, официальные представители Украины опровергли эти заявления, подтвердив, что украинская оборона все еще остается в городе.

Также отмечается, что в мае украинская армия добилась значительного прогресса под Бахмутом, освободив несколько позиций от российских войск и продолжая твердо двигаться вперед.

Напомним, что восьмой отдельный полк специального назначения показал, как выглядит Бахмут после почти не прекращающихся атак россиян по нему. Так, на видео не только видно, что город разбомблен, в воронках, но и раздаются звуки взрывов на фоне.

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